IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie nawet do minus 12 st. C

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które spodziewane są w sobotę na terenie Wielkopolski. Lokalnie pokrywa śnieżna może wynieść 15 cm. Ostrzeżenie IMGW-PIB obowiązuje na terenie ośmiu powiatów; chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Instytut ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu w województwie kujawsko-pomorskim od wczesnego popołudnia w sobotę do godziny 3 w niedzielę. Pokrywa śnieżna może tam sięgać 15 cm. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski i żniński. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 70 proc.

"Temperatura spadnie do minus 10-12 stopni Celsjusza"

Noc z soboty na niedzielę znów ma być mroźna, z najniższymi wartościami temperatury tej jesieni i z opadami śniegu w północnej połowie Polski.

Jak przekazał synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na Pomorzu, północnej części Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej będzie okresami wzrastać do dużego. Miejscami w tej części Polski będzie padał śnieg. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to 3-5 cm.

W Kotlinie Jeleniogórskiej i w innych kotlinach temperatura spadnie do minus 10-12 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie spodziewanych jest ok. minus 10 stopni. - W centrum te wartości temperatury minimalnej to od minus 7 do minus 5 stopni Celsjusza. Podobnie na południu kraju. Na zachodzie termometry wskażą od minus 4 do minus 2. Nad samym morzem będzie najcieplej, od minus 2 stopni do 0 - podał Ogrodnik.

Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.