To już 20-lecie kabaretu Neo-Nówka. Trzech komików od kilku miesięcy jest na ustach wszystkich

Rok 2022 na scenie kabaretowej zdecydowanie należy do wrocławskiej Neo-Nówki. To trzech komików: Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki. Choć od wielu lat są oni bardzo popularni, to zrobiło się o nich wyjątkowo głośno po występie podczas Festiwalu Kabaretu w Koszalinie pod koniec lipca tego roku. Trzech komików pokazało wtedy skecz "Wigilia 2022", opisujący obecną sytuację polityczną w kraju. Pojawiły się tam ostre żarty z polityków PiS czy Telewizji Polskiej. Skecz obejrzały w serwisie YouTube miliony użytkowników, a jego treść szeroko komentowali nie tylko internauci, ale też polscy politycy.

REKLAMA

- Czasy się zmieniły. Niektórzy mówią, że mamy tak dużą konkurencję ze strony polityków, że są już sami tak śmieszni i żenujący, że ciężko to potem sparafrazować i pokazać na scenie, żeby być śmieszniejszym od nich – powiedział po występie Roman Żurek z kabaretu Neo-Nówka w rozmowie z Radiem TOK FM.

W październiku br. Neo-Nówka wróciła z odświeżonym skeczem "Wigilia", w którym Roman Żurek z wyśmiewali się m.in. polskiego kleru, z przekopu Mierzei Wiślanej czy braku postępów dochodzenia dotyczącego skażenia rzeki Odra.

Polsat. 20-lecie kabaretu Neo-Nówka we Wrocławiu 2022. Najnowszy skecz komików znów robi furorę

20-lecie Neo-Nówki odbija się szerokim echem w całym kraju. W ubiegłą niedzielę 20 listopada 2022 w Polsacie wyemitowano kolejny występ trzech kabareciarzy. Nie zabrakło dwóch najpopularniejszych skeczy Neo-Nówki - "Niebo" oraz "Wigilia", które zostały zaktualizowane i podane w nowej formie.

Oba skecze ("Wigilia" w wersji koszalińskiej oraz "Niebo" w wersji najnowszej) można obejrzeć na kanale You Tube Neo-nówki:

20-lecie kabaretu Neo-Nówka w Polsacie. Zaktualizowana "Wigilia" po raz kolejny poruszyła widzów

W zaktualizowanej "Wigilii" przy rodzinnym stole po raz kolejny poruszane są aktualne w Polsce tematy. Jednym z nich jest tym razem zatrucie Odry i rządowa propaganda, która próbowała odwrócić uwagę opinii publicznej od tego tematu. Ten fragment występu Neo-Nówki poruszył internautów najbardziej. Komicy wyśmiali propagandę rządu i zwrócili uwagę na kuriozalne domniemane przyczyny zatrucia rzeki. Nie zabrakło też Donalda Tuska, który przez PiS obwiniany jest za wszystko.

- Podobno w Kędzierzynie Tusk nogi mył. Niemcy i Tusk razem zatruli rzekę. (...) Jeszcze ci powiem, że ta rtęć, co była w tej wodzie, to Niemcy wrzucili. Siedzieli w krzakach, stare termometry tłukli i wrzucali tę rtęć z termometrów do wody. Potem wzięli wiatrak taki podwodny i tłoczyli tę rtęć do nas – słyszymy w jednym z fragmentów najnowszej wersji skeczu, udostępnionym na Twitterze.

W poruszającym fragmencie skeczu – znanym już z poprzednich wystąpień – jest również mowa o tym, jak politykom PiS udało się skłócić nawet rodziny.

Internauci byli zachwyceni, wielu z nich uważa, że Neo-Nówka to najlepszy współczesny kabaret w Polsce.

- Najlepsze jest to, że lecą i to grubo prawdą i mają wywalone po całości. Szacun, najlepszy skecz, jaki widziałem Neonówka the best – czytamy w jednym z komentarzy.

Inni zauważają, iż żarty kabareciarzy są słodko-gorzkie. W końcu nie pokazują oni niczego więcej, poza prawdziwą polską rzeczywistością obecnych czasów.

- Wpierw uśmiałam się jak norka, ale potem przyszła refleksja. Przecież to nie kabaret, to takie prawdziwe. Skłócili całe społeczeństwo. Namieszali w rodzinach. I na fali tej ogólnopolskiej nienawiści sami się bogacą. I zrobiło mi się smutno – czytamy w jednym z komentarzy do wystąpienia wrocławskiej Neo-Nówki.