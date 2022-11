Wigilia i Sylwester 2022 wypadają w soboty. Czy będą dniami wolnymi od pracy? Wyjaśniamy

24 grudnia (Wigilia) - sobota

25 grudnia (pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) - niedziela

26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) – poniedziałek

31 grudnia (Sylwester) – sobota

1 stycznia (Nowy Rok) – niedziela.

Tak przedstawia się kalendarz końcówki 2022 roku. Zdecydowanie nie jest to korzystne ustawienie patrząc przez pryzmat dni wolnych.

REKLAMA

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin."

To oznacza, że w przypadku, kiedy dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę, mamy wówczas dzień wolny do odbioru.

Wigilia i Sylwester w tym roku wypadają w soboty, dla wielu pracowników będą to w praktyce dni wolne od pracy. A co z tymi, którzy muszą pracować, czy pracodawca będzie musiał oddać dzień wolny za pracę w Wigilię albo Sylwestra 2022?

Sylwester 2022 w sobotę, Wigilia 2022 też w sobotę. Nie mamy dobrych informacji

Niestety nie mamy dobrych informacji. Pracownicy nie będą mogli odebrać wolnego za Wigilię i Sylwestra, które wypadają w sobotę, ponieważ nie są one dniami ustawowo wolnymi od pracy, czyli nie są dniami świątecznymi.

Zatem, skoro nie są dniami świątecznymi to pracodawca nie ma obowiązku oddawać dni wolnych. Oczywiście nie oznacza to, że pracodawca nie może takiego dnia oddać. Zależeć to będzie jednak tylko od dobrej woli pracodawcy, natomiast nie od przepisów.

Wigilia, a dzień wolny. Co mówi prawo pracy

24 grudnia czyli Wigilia nie jest dniem wolnym od pracy, nie przysługuje za nią więc dzień wolny. Jeśli nie pracujemy w sobotę - nie ma kłopotu.

Jeśli praca przypada właśnie w ten dzień, być może pracodawca pozwoli wcześniej ją skończyć - tu decyzja jednak należy do niego.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nieco inaczej przepisy wyglądają w przypadku placówek handlowych. Tu kwestię określają przepisy, które mówią, że nie można prowadzić handlu (oraz zlecać pracy w handlu) po godzinie 14.00 w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni określa jednak przypadki, w których zakaz nie obowiązuje. Dotyczy to przykładowo stacji paliw płynnych; placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami czy aptek.

Wyjątek stanowią też placówki, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Czy przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny?

Jeśli chodzi o niedzielę 25 grudnia 2022 i 1 stycznia 2023 tu przepisy mówią wyraźnie:

"Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

Gdyby święto przypadało w sobotę, pracodawca musiałby oddać dzień wolny. Za święto wypadające w niedzielę dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

Źródło: Głos Wielkopolski/ Money.pl/ Infor.pl