O. Maciej Sz. oskarżony o molestowanie seksualne 16-latki. Jest decyzja prowincjała jezuitów

Zobacz wideo

W portalu Więź.pl 14 listopada ukazał się artykuł Pauliny Guzik "Towarzystwo Maciejowe", w którym dziennikarka opisała sprawę molestowania 18-letniej Niny i 16-letniej Wiktorii przez jezuitę ojca Macieja Sz. w duszpasterstwie młodzieży w Czechowicach-Dziedzicach.

REKLAMA

Po publikacji tekstu rzecznik prasowy Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) ojciec Damian Mazurkiewicz wydał oświadczenie, w którym wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

"Współczując ofiarom, zdajemy sobie sprawę, że cierpienia, którego te osoby doświadczyły przez wyrządzoną im krzywdę, nie jest łatwo uleczyć. Pragniemy okazać gotowość udzielenia wszelkiej pomocy osobom pokrzywdzonym" napisał.

Dodał, że "opisywana sprawa, niezależnie od zastosowanych procedur i podjętych już działań, pozwoli wyciągnąć kolejne wnioski w zakresie badania przyjętych zgłoszeń oraz organizowania naszej działalności duszpasterskiej tak, by mogła odbywać się zawsze z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa".

We wtorek na stronie internetowej Jezuici.pl pojawiło się kolejne oświadczenie, tym razem podpisane przez prowincjała ojca Paszyńskiego, w którym duchowny poinformował, że "w ramach przygotowań do otwarcia dochodzenia wstępnego nakazał o. Maciejowi Sz. udać się do konkretnego odosobnionego miejsca niezwiązanego z naszymi jezuickimi domami bądź dziełami, gdzie będzie przebywał pod nadzorem władz kościelnych, zakazując mu jednoczenie sprawowania świętej posługi, jakiegokolwiek kontaktu o charakterze duszpasterskim i noszenia stroju duchownego".

Jednocześnie poprosił osoby, które doświadczyły niewłaściwych zachowań ze strony jezuitów z Prowincji Polski Południowej o zgłaszanie informacji o takich zachowaniach do Kurii Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.