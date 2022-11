Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listy do ponad 7 milionów seniorów w Polsce z decyzją o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2023 r. W piśmie zawarte są informacje dotyczące przyznania dodatkowej emerytury, jak również jej wysokość. Każdy, kto otrzyma list od ZUS w tej sprawie, może liczyć na wypłatę 14. emerytury w 2023 roku.

REKLAMA

14 emerytura 2023 będzie wypłacana, podobnie jak "trzynastka"

Jak zapowiedział w niedzielę 20 listopada 2022 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Kędzierzynie-Koźlu, 13. i 14. emerytura 2023 zostaną utrzymane, będzie też rewaloryzacja – przekazała PAP.

- Będzie trzynasta i czternasta (emerytura – przyp. red.), mamy nadzieję, że na dobrym poziomie. Będzie oczywiście też rewaloryzacja na poziomie odpowiednim do inflacji, czyli wysokim. To nie będą żadne drobne sumy, tylko w stosunku do dzisiejszych emerytur to będzie znaczny procent – przekazał prezes PiS.

Kaczyński dodał, że mimo polityki osłaniania polskie społeczeństwo straciło wielkość swojej siły nabywczej.

- To są głównie straty emerytów i my to jakoś nadrobimy w ciągu najbliższych 8-10 miesięcy; ta sytuacja się wyraźnie poprawi – obiecywał polityk.

14. emerytura. Kryterium dochodowe nadal ma znaczenie

Czternasta emerytura (potocznie "czternastka") to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które weszło w życie 8 marca 2021 roku i w 2022 roku było wypłacone już po raz drugi. Wypłacane jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać specjalnego wniosku, aby je otrzymać.

W 2022 roku prawo do otrzymania czternastej emerytury mieli ci emeryci, którzy na dzień 24 sierpnia br. pobierali:

emeryturę, lub

rentę, lub

inne długoterminowe świadczenie.

Ile wynosiła 14. emerytura 2022 netto? Wartość "czternastki" w 2022 roku była równa wartości najniższej emerytury. Jaka jest najniższa emerytura w Polsce? W 2022 roku wynosi ona 1338,44 zł brutto (czyli 1217,98 zł netto).

14. emeryturę w 2022 r. otrzymały osoby, których podstawowe świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. Jeśli było ono wyższe, obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę" – kwota 14. emerytury 2022 była pomniejszona o tyle, o ile przekroczona została stawka 2900 złotych. Czternasta emerytura była przyznawana, jeśli jej kwota wypłaty nie była niższa niż 50 zł. Oznacza to, że pieniądze nie trafiły do osób, których świadczenie emerytalne przekraczało 4188,44 zł brutto.

Na razie nie podano szczegółów wypłaty świadczenia w przyszłym roku, ale można się spodziewać, że 14. emerytura 2023 będzie wypłacana na podobnych zasadach, co tegoroczna – będzie więc równa najniższej miesięcznej stawce emerytalnej. Jak podaje rząd na stronie Gov.pl, najniższa emerytura w 2023 roku wyniesie 1588 brutto. Ile to netto? "Na rękę" będzie to 1445,48 złotych.

Kiedy "czternastka 2022" była wypłacana? Jak będzie w przyszłym roku

14. emerytura 2022 – kiedy wypłata miała miejsce? Zgodnie z ustawą "czternastki" w 2022 roku były wypłacane od 25 sierpnia do 20 września br., z wyjątkiem osób, które pobierały świadczenia rzadziej niż raz na miesiąc. Ci seniorzy dostali 14. emeryturę 2022 dopiero w październiku.

Harmonogram wypłat 14. emerytury 2023 nie został jeszcze podany, więc na dokładne informacje trzeba będzie poczekać.