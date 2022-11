PGNig wypowiada klientom umowy na dostawę energii elektrycznej. To "w trosce o dobro klientów"

Spółka PGNiG S.A., która na początku listopada stała się częścią Grupy ORLEN, zaczęła wypowiadać umowy na dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych.

"Jako PGNiG Obrót Detaliczny kupujemy energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii. Tu obowiązują ceny rynkowe znacząco wyższe od tych, które są gwarantowane przez rząd. Dlatego w trosce o dobro naszych dotychczasowych klientów, jako odpowiedzialna firma proponujemy najbardziej korzystne dla nich rozwiązanie. Umowy z nowymi sprzedawcami zagwarantują naszym dotychczasowym klientom – gospodarstwom domowym – kilkukrotnie niższą cenę niż ta, którą musiałby zaproponować PGNiG Obrót Detaliczny – zacytował prezesa PGNiG Obrót Detaliczny Henryka Muchę Business Insider.

PGNiG wyjaśnia, że klienci mogą czekać na automatyczną zmianę dostawcy energii lub samodzielnie wskazać sprzedawcę i podpisać umowę na wybranych przez siebie warunkach.

W pierwszym przypadku będą objęci tzw. sprzedażą rezerwową. Automatycznie zapewni im to dostawy prądu bez żadnych przerw i w ustawowo gwarantowanej cenie.

W drugim przypadku mogą sami wybrać sprzedawcę, taka zmiana jest procesem bezpłatnym, prowadzonym w koordynacji z największymi sprzedawcami energii elektrycznej w Polsce.

PGNiG nie jest pierwszą spółką, która wycofuje się z umów z klientami detalicznymi. W przypadku sprzedaży gazu podobną decyzję podjął wcześniej Tauron.

"Wypowiadamy, bo klienci są objęci mechanizmem urzędowej kontroli cen. (...) "Nasza decyzja spowodowana jest niestabilną sytuacją na międzynarodowym rynku gazu" - tłumaczyła spółka.

Jednocześnie spółka co kilka tygodni informuje w swoich mediach społecznościowych o odbieraniu kolejnych dostaw gazu dla Polski.

"W niedzielę, 20 listopada 2022 r., do terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zawinął gazowiec Al Shamal z ładunkiem ok. 90 tys. ton LNG z Kataru, co odpowiada ok. 120 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. To już 50. dostawa skroplonego gazu ziemnego odebrana w tym roku w świnoujskim gazoporcie" - poinformowała PGNiG.

W komunikacie PGNiG podkreśla, że w połowie listopada 2021 do Polski dotarło 30 ładunków, a to oznacza "że tempo odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wzrosło rok do roku o dwie trzecie".

Jak wyjaśnia PGNiG na swojej stronie internetowej, z powodu kryzysu na rynku energetycznym związanym z działaniami Gazpromu, został rozbudowany gazoport umożliwiający przyjęcie i regazyfikację (ponowne doprowadzenie ze stanu skroplonego do gazowego) większej ilości surowca.

