Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju odniósł się do pytania o podwyżki dla nauczycieli. "To nie jest moment na podwyżkę" - odpowiedział i dodał, że nauczyciele pracują za krótko i mają "bardzo długie urlopy". Nauczyciele i ZNP odpowiadają prezesowi: "to fake news". Oto dowody.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl