Program "Mój prąd" 4.0. Wzrasta dofinansowanie

Podczas konferencji stron porozumień sektorowych, która odbyła się we wtorek 22 listopada 2022 minister klimatu i środowiska Anna Moskwa doceniła dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce.

- Mamy małą dobrą wiadomość. Patrząc, jak rozwija się fotowoltaika, jak dużym zaufaniem obdarzyli nas prosumenci, jak duży wolumen tej energii dzięki prosumentom trafia do polskiej sieci, zdecydowaliśmy się przygotować kolejną edycję programu "Mój Prąd" - powiedziała minister.

4. edycję programu wraz ze szczegółami dotyczącymi wzrostu dofinansowania w wysokości 6 tys. zł (w przypadku mikroinstalacji) i 15 tys. w przypadku magazynów ogłosiła na Twitterze ministerstwa.

"Rozwój OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu Mój Prąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji #PV do 6 tys. zł., a do magazynów energii do 15 tys. zł. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu" - napisała na Twitterze Anna Moskwa.

"Mój prąd" - cele i finansowanie programu

Program "Mój prąd" jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Polega na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, a także instalacji przydomowych magazynów energii, które pozwalają na przechowywanie energii na własne potrzeby i odroczone jej zużycie.

Jak pisze ministerstwo na stronie dedykowanej programowi "Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej".

Program finansowany jest z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Łączny budżet dla 3. i 4. edycji programu wyniesie 855 mln zł.

"Mój prąd" 4.0. Kto może z niego skorzystać?

Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Powinny mieć zawarte umowy regulujące kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej, którą wytworzą w mikroinstalacji, lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Rodzaje przedsięwzięć, które mogą zostać dofinansowane to:

zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,

zakup i montaż magazynów ciepła o minimalnej pojemność magazynu ciepła - 20 dm3.

Dofinansowanie, jak zapowiedziała minister, wzrośnie do — odpowiednio — do 6 i 15 tys. zł.

Dofinansowaniu mogą podlegać mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r. Okres kwalifikowania kosztów na już poniesione inwestycje obejmuje okres od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. W tym przedziale czasowym powinno odbywać się zarówno rozpoczęcie przedsięwzięcia i poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, aż do jego zakończenia.

