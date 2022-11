Mirosław Skrzypczyński zrezygnował z funkcji prezesa PZT. Jest już nowy prezes związku

Zobacz wideo

Mirosław Skrzypczyński zrezygnował z funkcji prezesa Polskiego Związku Tenisowego. "Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Tenisowego, które odbyło się w dniu 24 listopada 2022 r. Pan Mirosław Skrzypczyński złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisowego ze skutkiem natychmiastowym. Rezygnacja Mirosława Skrzypczyńskiego została przyjęta jednogłośnie" - poinformowano w komunikacie PZT.

W tajnym głosowaniu wybrano też nowego prezesa związku, został nim dotychczasowy wiceprezes - Dariusz Łukaszewski.

Mirosław Skrzypczyński zrezygnował po oskarżeniach o molestowanie

Z ustaleń dziennikarzy Onetu wynika, że Mirosław Skrzypczyński miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec członków swojej rodziny oraz zawodniczek, które w przeszłości trenował.

Kolejne oskarżenia wobec szefa PZT pojawiły się w ostatnich dniach. Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, która była przed laty zawodniczką klubu Energetyk Gryfino, ujawniła, że jako 14-latka była napastowana seksualnie przez Skrzypczyńskiego co najmniej kilkanaście razy. Jej zdaniem ofiar było więcej.

Skrzypczyński doniesieniom mediów zaprzeczył i zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec dziennikarzy.

Zarząd ZPT: powstanie komisja "zbliżona swym zakresem działania do komisji śledczych". W składzie same kobiety

Polski Związek Tenisowy na swojej stronie i w mediach społecznościowych poinformował też o podjętej uchwale, dotyczącej powołania niezależnej komisji. Jej celem jest zbadanie sprawy byłego już prezesa.

W trzyosobowym składzie komisji mają znaleźć się same kobiety. "Komisja ta będzie miała charakter zbliżony swym zakresem działania do komisji śledczych. W oparciu o udzielone przez Polski Związek Tenisowy upoważnienie, Komisja będzie uprawniona do żądania złożenia wyjaśnień, przesłuchiwania świadków oraz osób pokrzywdzonych, analizy dokumentów i wszelkich innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wyjaśnienia sprawy. Zgodnie z założeniami podjętej uchwały, Komisja zobowiązana jest do opracowania stosownego raportu i przedłożenia go na ręce Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji odpowiedzialnej za Dyscyplinę w Polskim Związku Tenisowym. Raport ma zostać opracowany w terminie do sześciu miesięcy począwszy od ukonstytuowania Komisji." - czytamy na stronie internetowej ZPT.

