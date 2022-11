Koniec tarczy antyinflacyjnej, podatek VAT idzie w górę. Prognoza podwyżek cen za gaz i prąd 2023

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", rząd ogłosił tarczę antyinflacyjną w grudniu 2021 r., gdy inflacja wynosiła 8,6 proc. Teraz gdy inflacja jest znacznie wyższa wsparcie rządowe zostanie w dużej mierze - zlikwidowane.

Zerowy VAT zostanie tylko dla żywności. Natomiast od stycznia 2023 roku do poziomu 23 proc. wrócą stawki VAT m.in. na: energię elektryczną i cieplną oraz paliwa silnikowe.

Obniżony VAT na paliwo, energię cieplną, elektryczną i inne produkty niebawem się skończy

W ramach obowiązującej do końca 2022 roku tarczy antyinflacyjnej:

Stawka 0 proc. VAT obejmuje produkty spożywcze (zamiast 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin itp. (zamiast 8 proc.), oraz gaz ziemny (zamiast 23 proc., od 1 lutego 2022 r. 8 proc.)

Stawka 5 proc. VAT (zamiast 23 proc., od 1 lutego 2022 r. 8 proc.) - obejmuje energię elektryczną i cieplną

Stawka 8 proc VAT (zamiast 23 proc.) – paliwa silnikowe.

Koniec tarczy antyinflacyjnej 2022. Podwyżki VAT - tak będą wyglądać ceny po zmianach

Jak wylicza "Wyborcza" w 2023 r. za 1 kWh prądu zapłacimy 0,87 zł za 1 kWh – teraz obowiązuje stawka 0,75 zł za kWh. Taka podwyżka przy zużyciu prądu do 2 tys. kWh rocznie, oznacza wzrost o 247 zł w skali roku z powodu wyższego podatku VAT.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gazu. Po zmianach od 1 stycznia 2023r., zamiast 23 gr za 1 kWh będzie kosztował między 0,27 zł a 0,82 zł za 1 kWh.

- W przypadku osób, które gazu używają jedynie do gotowania (średnie zużycie według Urzędu Regulacji Energetyki to 1157 kWh rocznie), będzie podwyżka z 266 zł do 323 zł, czyli o 21 proc. W przypadku osób, które gazu używają do podgrzewania wody (średnie zużycie roczne 7177 kWh), koszt wzrośnie z 1650 zł do 2009 zł, czyli o 21 proc. W przypadku gospodarstw domowych, które używają gazu do ogrzewania mieszkań (średnie roczne zużycie 22 tys. kWh), opłaty wzrosną z 5,06 tys. zł do 6,16 tys. zł – czytamy na stronach "Gazety Wyborczej".

Nie tylko prąd i gaz, od stycznia zdrożeje również ogrzewanie w blokach

Jak wylicza Wyborcza po zmianach znacznie wzrosną również ceny za tzw. centralne ogrzewanie w blokach. Jeżeli ktoś w 2022 roku płacił np. 300 zł miesięcznie, w 2023 r. zapłaci nawet 500-520 zł.

- To dlatego, że cena ciepła wzrośnie o 40 proc., a od wyższych stawek ciepła będzie liczony 23-procentowy VAT – czytamy w "GW".

Równie źle wygląda sytuacja dotycząca paliw. Obecnie VAT wynosi 8 proc. Po powrocie stawki VAT do 23 proc. ceny paliw niewątpliwie wystartują mocno w górę.

Tarcza antyinflacyjna w nowej formule?

Co prawda premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na początku listopada, zmianę formuły tarczy antyinflacyjnej jednak do teraz żadne szczegóły nie są znane.

- Na początku listopada Komisja Europejska poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo – czytamy na stronach money.pl.

- Chcemy zastąpić je (dotychczasowe działania osłonowe, obniżki stawek VAT – przyp. red) innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych i małych i średnich firm, szpitali, szkół, utrzymać – mówił wówczas premier.

Ostatecznej decyzji w sprawie losów tarczy antyinflacyjnej wciąż nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ich nie będzie, bo w budżecie nie ma zarezerwowanych na nie pieniędzy.

- W budżecie nie ma na tarczę nawet jednej złotówki. W budżecie 2023. Ona jest kompletnie nie przewidziana na przyszły rok, a mamy już listopad, a więc to jest już taki moment, kiedy chyba te decyzje zapadły. Więc wydaje się, że na tę chwilę tarczy nie ma. To się robi nam scenariusz taki bazowy, podstawowy – mówił na początku listopada w TOK FM, Ludwik Kotecki, jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej.

Źródło: Gazeta Wyborcza/ Money.pl