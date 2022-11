Emerytury 2023 wzrosną o wskaźnik waloryzacji. Nie mniej jednak niż o 250 zł

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, nowelizacja zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

REKLAMA

Najniższe emerytury i renty od marca przyszłego roku osiągną w związku z tym wysokość:

1588,44 zł brutto — wzrost emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej z poziomu 1338,44 zł w bieżącym roku,

1191,33 zł brutto — wzrost najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy z poziomu 1003,83 zł w 2022 roku.

Od czego zależy wysokość emerytury? Emerytury częściowe. Wzrost przynajmniej o 125 zł

Ustalenie minimalnej kwoty podwyżki, będzie miało też wpływ na tzw. emerytury częściowe. Waloryzacja dla osób pobierających emeryturę częściową nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

Emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury (nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Emerytury 2023. Świadczenia wyrównawcze i uzupełniające, rolników i mundurowych także wzrosną od 1 marca 2023

Miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, wzrośnie do 3046,29 zł

Próg wysokości świadczeń uprawniający do pobierania świadczenia uzupełniającego, dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie podniesiony do wysokości 2157,80 zł.

Podana waloryzacja obejmie także emerytury i renty:

rolników indywidualnych,

służb mundurowych,

emerytur pomostowych,

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,

rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Zmiany wejdą w życie 1 marca 2023 roku.

Źródło: gov.pl