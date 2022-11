Pomorskie. Podpalił budę ze znajdującym się w środku psem. 27-latek trafił do aresztu

Jak przekazała PAP oficer prasowa KPP w Wejherowie asp. sztab. Anetta Potrykus, mężczyzna zamknął psa w budzie, przykrył płachtą, następnie polał benzyną i podpalił. To zdarzenie miało miejsce w gminie Luzinie 11 listopada. - Zaraz po podpaleniu 27-latek uciekł i przez dwa tygodnie ukrywał się na terenie powiatu puckiego - zaznaczyła Potrykus.

Mężczyzna został zatrzymany w ubiegły piątek. - Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem, kierowanie gróźb karalnych oraz zmuszania do określonego zachowania - precyzuje Potrykus.

Radio Gdańsk podało, że mężczyzna przed podpaleniem budy pokłócił się ze swoją matką. Groźby karalne oraz zmuszanie do określonego zachowania, zdaniem rozgłośni, miały był kierowane do niej. W sobotę Sąd Rejonowy w Wejherowie zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

