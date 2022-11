Podwyżki płacy minimalnej czy przeciętnego wynagrodzenia jednych cieszą innych martwią, ponieważ to od tych stawek wyliczane są liczne parametry m.in. składek ZUS dla samozatrudnionych i małych przedsiębiorców.

Jak przypomina Business Insider Polska prognozowane średnie wynagrodzenie w 2023 r. ma wynosić 6 tys. 935 zł brutto. Natomiast 60 proc. tej kwoty będzie podstawą do wyliczenia składek dla przedsiębiorców.

W 2022 roku podstawa wymiaru wynosiła 3 tys. 553 zł 20 gr (60 proc. z 5 tys. 922 zł). Wyliczone na jej podstawie składki to: emerytalna (19,52 proc.) — 693 zł 58 gr, rentowa (8 proc.) — 284 zł 26 gr, wypadkowa (1,67 proc.) — 59 zł 34 gr, chorobowa (2,45 proc., nieobowiązkowa) — 87 zł 5 gr, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45 proc.) — 87 zł 5 gr.

- Łącznie więc co miesiąc przedsiębiorca musi dziś wpłacać do ZUS 1 tys. 211 zł 28 gr. lub o 87 zł 5 gr mniej, jeśli nie chce płacić dobrowolnej składki chorobowej. Wtedy jednak nie ma szans na zasiłek z ZUS w przypadku choroby – przypomina Businees Insider.

Składki ZUS 2023. Szykują się spore podwyżki dla przedsiębiorców

Jak pisze dziennik, po podwyżce w 2023 roku, składki będą wyglądały następująco:

emerytalna (19,52 proc.) — 812 zł 23 gr

rentowa (8 proc.) — 332 zł 88 gr

wypadkowa (1,67 proc.) — 69 zł 49 gr

chorobowa (2,45 proc., nieobowiązkowa) — 101 zł 94 gr

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45 proc.) — 101 zł 94 gr

- Łącznie więc składki wyniosą co miesiąc 1 tys. 418 zł 48 gr. To o ponad 200 zł i 17,1 proc. więcej niż do tej pory. W skali roku robi się to już blisko 2,5 tys. zł podwyżki – czytamy.

Powyższe wyliczenia dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne. Jest jednak również ubezpieczenie zdrowotne, które każdy przedsiębiorca płacić musi.

Składka zdrowotna 2022. Duża zmiana w wyliczeniach składki

Od 2022 roku nie jest to stała i konkretna kwota, jak dawniej. Aktualnie składka zdrowotna stanowi 9 proc. dochodu z poprzedniego miesiąca. Przy czym w przypadku rozliczających się według skali podatkowej, kwota składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9 proc. płacy minimalnej., co 2022 r. daj 270 zł 90 gr.

Jak łatwo wyliczyć dla osoby samozatrudnionej, która miesięcznie osiąga dochód ok. 5 tys. złotych, składka zdrowotna w 2022 roku wynosi ok. 450 zł. Gdy doliczymy do tego pełne obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne – w 2022 - 1, 211 zł - wówczas łączna składka ZUS dla powyższego przedsiębiorcy wynosi prawie 1700 zł, a w kolejnym roku – przy składkach społecznych na poziomie 1, 4 tys. zł – wyniesie prawie 1900 złotych miesięcznie.

Business Insider Polska wykorzystując rządowe prognozy na najbliższe lata, poszedł w wyliczeniach jeszcze dalej.

- W załącznikach znajdziemy m.in. kwotę przeciętnego wynagrodzenia w latach 2023-2026. Czytamy tam, że w 2024 r. statystyczny Polak zarobi 7 tys. 512 zł, a w kolejnych latach odpowiednio 8 tys. 31 zł i 8 tys. 519 zł brutto miesięcznie – czytamy w Businesinsider.com.pl.

Dla przedsiębiorców oznacza to kolejne podwyżki stawek składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS.

- W 2024 r. wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (wraz z nieobowiązkową składką chorobową) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy sięgnie 1 tys. 536 zł 50 gr. Gdy doliczymy do tego składkę zdrowotną (…) to łączne obciążenia wyniosą 1 tys. 986 zł 50 gr.- wyliczyli dziennikarze "BI".

Małe firmy się zamykają. Dlaczego?

Już dziś wysokie stawki składek ZUS mają negatywny wpływ na mały i średni biznes w Polsce. W samej Warszawie więcej firm jednoosobowych zawiesza lub likwiduje działalność niż się rejestruje. Jak informowała niedawno Gazeta Wyborcza od 1 stycznia do początku listopada 2022 roku ponad 15 tys. jednoosobowych, przestało funkcjonować. Eksperci szacują, że w całym kraju w tym roku w Polsce upadnie ponad 250 tys. firm.

Jednym z istotniejszych powodów zawieszania lub likwidowania mikroprzedsiębiorstw już teraz jest niewątpliwie wszechobecna inflacja i zapowiadana na 2023 rok podwyżka składki ZUS.

W wystąpieniu podczas otwarcia 12. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, rzecznik MŚP Adam Abramowicz m.in. przypomniał, że sektor MŚP w dialogu z rządem uzyskał już wprowadzenie maksymalnej ceny za energię elektryczną 785 zł za megawatogodzinę, obowiązującą wstecz od 24 lutego br. i oczekuje na ogłoszenie – również dla tego sektora - maksymalnej ceny paliwa gazowego.

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców? Bardzo na to czekają

- Liczymy także na to, że rząd weźmie pod uwagę nasze postulaty, jeśli chodzi o ułatwienia. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze i niezwykle ważne jest, żeby wprowadzić do prawa zmiany, które pozwolą firmom przejść trudny okres. Jednym z najważniejszych postulatów rzecznika MŚP i przedsiębiorców zrzeszonych w radzie przy rzeczniku jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców – przypomniał Abramowicz.

Przypomniał, że w 2023 r. składka ZUS dla przedsiębiorców wzrośnie o 17 proc., czyli o ok. 200 zł, sięgając ok. 1,4 tys. zł (bez składki zdrowotnej).

- Dla wielu maleńkich mikrofirm jest to kwota zaporowa, stąd mówimy o wielu zamknięciach i zawieszeniach firm – wskazał rzecznik.

- Jeżeli rząd nie zareaguje i parlament nie uchwali zmiany, ta podwyżka będzie gwoździem do trumny dla wielu mikrofirm – ocenił Abramowicz. - Na pewno jest to jeden z czynników, wobec których mikrofirmy będą miały w przyszłym roku ogromne trudności" – dodał.

- My proponujemy, żebyśmy wprowadzili system niemiecki: w Niemczech składka na ubezpieczenie społeczne jest dla przedsiębiorców dobrowolna. Powstał komitet inicjatywy obywatelskiej, przedsiębiorcy zbierają podpisy – zasygnalizował Abramowicz.

Źródło: Business Insider Polska/ PAP