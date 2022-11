Czy będzie śnieg na święta 2022? Prognoza długoterminowa. Rekordowe opady śniegu

- Zasięg pokrywy śnieżnej, na półkuli północnej pod koniec tegorocznego listopada, jest jednym z najwyższych od 56 lat – czytamy na Twitterze IMGW.

Według doniesień Uniwersytetu Rutgersa w USA aktualnie cała Rosja, Kanada i Alaska są pokryte śniegiem. Według danych obecny zasięg pokrywy śnieżnej wynosi aż 41 milionów kilometrów kwadratowych. Dla porównania z poprzednich lat wynosi 33 miliony kilometrów kwadratowych. Tegoroczny pomiar jest jednym z najwyższych od 1966 roku.

- W ostatnich sezonach zdarzało się, że był on większy od średniej o 4 miliony kilometrów kwadratowych. Tym razem anomalia jest aż dwukrotnie większa – informuje portal twojapogoda.pl.

Okazuje się, że wielkość pokrywy śnieżnej jest ważnym wskaźnikiem w prognozowaniu wczesnej zimy. Tak duża pokrywa śnieżna w naszej części kuli ziemskiej, może zapowiadać chłodniejszą niż zwykle zimę i w Europie i w Ameryce Północnej.

Prognoza długoterminowa. Jaka będzie zima 2022/23?

Aktualnie sroga zima znajduje się jednak daleko od Polski.

- Skrajnie niskie temperatury, nawet o 10-15 stopni niższe wobec normy, panują w Azji Centralnej, na południu Syberii oraz przyległych obszarach Kazachstanu i Mongolii. To zasługa panującego tam potężnego wyżu atmosferycznego - czytamy na portalu twojapogoda.pl.

Jak zauważa serwis Fanipogody.pl silny mróz oddalił się obecnie od Polski, jednak nie na długo.

- W prognozach pogody dla Polski i regionu widać potężne ochłodzenie. Na przełomie miesięcy na wschodzie Europy rozbuduje się potężny antycyklon przynosząc duże spadki temperatury między innymi w naszym regionie – czytamy.

- Już teraz silny antycyklon z ciśnieniem nawet do 1050 hPa rozbudował się daleko nad centralną Rosją. Przynosi on mróz do -30 stopni. Jednak w obecnym okresie tak duże spadki temperatury występują daleko, na granicy Europy i Azji – informuje serwis.

Jaka pogoda będzie w Polsce w grudniu? Czy będzie śnieg na święta 2022?

Już na początku grudnia w pasie od zachodniej Rosji, przez Białoruś, po północny wschód naszego kraju temperatura będzie szybko spadać. Na północny wschód od naszego kraju będzie nawet 15-20 stopni chłodniej niż w analogicznym okresie w latach poprzednich. To oznacza potężny mróz.

- Mróz poniżej -20, może nawet -25 stopni na przełomie pierwszej i drugiej dekady grudnia jest bardzo prawdopodobny. Oczywiście pamiętajmy, że to jeszcze odległe terminy. Jednak silna rozbudowa wyżu, którą obserwujemy już od teraz to raczej stabilne zjawisko. Wiele wskazuje na to, że prognozy te mają spore szanse się sprawdzić – czytamy na fanipogody.pl

Czy duży mróz prognozowany jest w grudniu również dla Polski?

Jak informują portale pogodowe i IMGW, najbliższe dni i noce nie przyniosą większych zmian temperatur w naszym kraju. Słaby mróz będzie się pojawiał na wschodzie. Na zachodzie temperatury minimalnie dodatnie. Jednak sytuacja według prognoz zmieni się na przełomie listopada i grudnia, i w pierwszej dekadzie grudnia.

- Pod koniec tygodnia na krańcach północno wschodnich kraju temperatury nocami spadać mogą nawet w okolice -10 stopni. Mróz nocami obejmie prawdopodobnie cały obszar kraju. Ujemne temperatury utrzymają się również za dnia choćby w przyszłym weekend. W pierwszej części kolejnego tygodnia (okolice Mikołajek) czeka nas chwilowe ocieplenie, po czym mróz może być na wschodzie tęgi – informuje portal fanipogody.pl

Zgodnie z prognozami w pierwszej dekadzie grudnia, na wschodzie kraju temperatury w nocy mogą spadać do ok. - 15 stopni.

Źródło: Fanipogody.pl/ Twojapogoda.pl/ IMGW/ WP.pl