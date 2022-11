Nowości w aplikacji mObywatel. Możesz dostać nawet 1500 zł wypełniając wniosek online

mObywatel. Nowe funkcjonalności od grudnia

Jak ogłosił w piątek 25 listopada 2022 r. NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy), od 1 grudnia br. w aplikacji mObywatel pojawią się nowe funkcjonalności.

- Od teraz w aplikacji #mObywatel można online załatwić sprawy związane z zakupem opału czy kwestiami energii. Dzięki łatwemu porównaniu ofert możemy zaoszczędzić czas na wypełnianie wniosków w urzędach – czytamy na Twitterze.

Oznacza to, że przy pomocy mObywatela będzie można wygodnie złożyć online dwa wnioski:

o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych (pozwala ubiegać się o dodatek w wysokości nawet 1500 zł),

o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny i preferencyjny zakup węgla. Kogo dotyczą?

Wniosek o dodatek elektryczny umożliwia ubieganie się o dopłatę do prądu w wysokości:

1000 zł w przypadku zużycia do 5 MWh w 2021 roku,

1500 zł dla zużycia powyżej 5 MWh w 2021 roku.

Taki dodatek przyznawany jest tym gospodarstwom domowym, które do ogrzewania budynku wykorzystują przede wszystkim energię elektryczną, a więc stosują np. pompy ciepła. Na dopłatę mogą liczyć ci, którzy w deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wskazali taki właśnie sposób ogrzewania domu.

Wniosek o dodatek elektryczny 2022 można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku. Pieniądze zostaną wypłacone do 31 marca 2023 r.

Z kolei preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych to propozycja skierowana do osób, które ogrzewają dom węglem. Wniosek dostępny od grudnia w aplikacji mObywatel umożliwia zakup surowca po preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 złotych brutto.

Wniosek dotyczący zakupu węgla po preferencyjnych stawkach dotyczy osób, które:

zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w CEEB,

są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.

Wnioski można składać najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku. Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla znajduje się na stronie Samorzad.gov.pl.

mObywatel to aplikacja na telefon za darmo. Ma wiele funkcjonalności

Apk mObywatel – co to takiego? Ta bezpłatna aplikacja, wydana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji), to cyfrowy portfel na dokumenty. Jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

mObywatel korzysta z danych tożsamości każdego obywatela, które znajdują się w krajowych rejestrach. Są to dane takie, jak:

imiona,

nazwiska,

data urodzenia,

numer PESEL,

zdjęcie,

termin ważności dokumentów,

numer dokumentu,

informacja o tym, kto wydał dokument.

W aplikacji mObywatel wdrożone usługi takie jak mPrawo Jazdy, mPojazd, eRecepta (czyli podgląd wystawionych elektronicznie recept), mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka czy Karta Dużej Rodziny.

mObywatel. Jak założyć konto w aplikacji?

Jak korzystać z aplikacji mObywatel i jej podstawowej funkcjonalności mTożsamość? Do korzystania z aplikacji mObywatel wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Jeśli już go mamy, należy wejść na stronę sklepu z aplikacjami, jaki mamy w telefonie, następnie zainstalować apk mObywatel. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie aplikacji, zaakceptowanie regulaminu i ustalenie hasła dostępu.

Po zainstalowaniu i zalogowaniu się, w aplikacji mObywatel dostępna jest usługa mTożsamość, która jest cyfrowym portfelem z dokumentami. Aby z niego korzystać, trzeba wybrać w mObywatelu usługę mTożsamość i zalogować się na swój profil zaufany. Wtedy aplikacja pobierze i zapisze dane. W ten sposób będą one cały czas pod ręką na telefonie.