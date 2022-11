Podwyżka VAT na paliwo. Czy koniec tarczy antyinflacyjnej oznacza podwyżki na stacjach?

Obajtek zadeklarował w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że w związku z wytycznymi KE skutkującymi podwyższeniem VAT na paliwa do 23 proc. "wykorzystamy efekty synergii zrealizowanych fuzji, by zmiany jak najmniej odczuli kierowcy".

Pytany przez PAP o tę deklarację prezes PKN Orlen powiedział, że obecnie "trudno mówić, ile groszy będzie paliwo droższe lub tańsze".

Podwyżka VAT na paliwo. Obajtek: Paliwa mają duży wpływ na inflację

- To jest kwestia cen na rynkach międzynarodowych, kwestia parytetu importowego do Polski. Ale poprzez to, że połączyliśmy firmy, poprzez to, że zwiększyliśmy poziom hurtu, poziom importu, poprzez to, że mamy zabezpieczone dostawy ropy przy odpowiednich dyskontach cenowych mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby Polacy jak najmniej poczuli kwestię powrotu VAT do poprzedniego poziomu - powiedział.

- Już mamy jedne z najtańszych cen paliw w Europie. Oczywiście to nas nie zadowala. Dla nas jest ważne, żeby nie studzić gospodarki – paliwa mają duży wpływ na inflację. Stabilizując ceny paliw, stabilizujemy sytuację Orlenu i całej naszej gospodarki – powiedział Obajtek.

Jak dodał "nie jest w interesie Orlenu, by ceny paliw na naszym macierzystym rynku były wysokie, bo to studzi gospodarkę, studzi wszelkie procesy inwestycyjne, które są dla nas bardzo istotne".

Obniżony VAT na paliwo. Premier: chcemy, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw

Również Premier Mateusz Morawiecki ostatnio oświadczył, że rząd chce, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw.

Chcemy, aby przywrócenie stawek VAT (na paliwa - PAP) nie wiązało się z jakimiś podwyżkami na stacjach paliw - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił jednocześnie, że ceny detaliczne paliw zależą od sytuacji na rynku światowym i od kursu złotego.

- Ropę naftową kupuje się w dolarach, jest istotne umocnienie (złotego - PAP) w ciągu ostatniego miesiąca, półtora, jest też, w porównaniu do ostatnich paru miesięcy, spadek cen ropy na rynkach światowych - zwrócił uwagę premier.

Morawiecki powiedział też, że rząd martwi się o sytuację na rynku oleju napędowego, którego jest w Europie za mało.

- Mam nadzieję, że od początku roku ceny (2023 - PAP) będą porównywalne do tych, które są teraz, a główne bolączki wiążą się z dostępnością oleju napędowego. Wiem, że różni importerzy polscy i zagraniczni starają się ściągnąć ten deficytowy w Europie towar do Polski - dodał.

Podwyżka VAT z 2022 na 2023. Przestaną obowiązywać obniżonwe stawki VATu

Na początku listopada Komisja Europejska, odpowiadając na pytania PAP, poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r.:

Stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem.

Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.).

Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.),

Stawka 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza Antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Tarcza antyinflacyjna w nowej formule?

Premier Mateusz Morawiecki na początku listopada zapowiedział, zmianę formuły tarczy antyinflacyjnej jednak do teraz żadne szczegóły nie są znane. Wszystko wskazuje na to, że w budżecie nie ma pieniędzy na nowe tak duże wsparcie Polaków.

- W budżecie nie ma na tarczę nawet jednej złotówki. W budżecie 2023. Ona jest kompletnie nie przewidziana na przyszły rok, a mamy już listopad, a więc to jest już taki moment, kiedy chyba te decyzje zapadły. Więc wydaje się, że na tę chwilę tarczy nie ma. To się robi nam scenariusz taki bazowy, podstawowy – mówił na początku listopada w TOK FM, Ludwik Kotecki, jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej.