TOK FM Premium z nominacją w konkursie Grand Press Digital 2022

Pozostałe nominacje otrzymały: Frontstory i Spider’s Web+.

Nominacja dla TOK FM Premium. "Poukładani biznesowo i dziennikarsko"

"Choć mogłaby to być tylko korporacyjna legenda, wydarzyło się naprawdę: w 2017 roku, ogłaszając swoją długoterminową strategię, Grupa Agora zapowiedziała, że w ciągu pięciu lat - do roku 2022 - przekroczy poziom 30 tys. sprzedanych subskrypcji Tok FM Premium. I co się wydarzyło? Dwa miesiące przed wyznaczonym wtedy terminem cel udało się osiągnąć. Z oferty TOK FM Premium na koniec października korzystało 30 tys. subskrybentów. "Zbliżamy się do celu, jakim jest przekształcenie TOK FM z marki radiowej w markę wszechstronną - 360°, obecną w coraz większym stopniu online i z powodzeniem rozwijającą się w eterze i cyfrze’ - cieszą się w stacji" - można przeczytać na press.pl.

Eksperci zwracają także uwagę na także fakt, że w TOK FM "idealnie łączą free z modelem przychodowym z treści i widzą różnicę między podcastem a nagraniem audycji", a także, że są "poukładani biznesowo i dziennikarsko". "Gdy do tego dodać, że stanowią zespół osobowości nie bojących narażać się władzy, ich sukces nie może dziwić" - czytamy także na press.pl.

Zwycięzca zostanie ogłoszony 13 grudnia na gali finałowej Grand Press 2022 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Organizatorami konkursu są magazyn "Press" i Fundacja Grand Press.

