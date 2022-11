Dni wolne od pracy i długie weekendy 2023. Kiedy warto wziąć dodatkowe dni wolne?

Publikuj dni wolnych od pracy będzie 115, z czego 13 to dni świąteczne wolne ustawowo.

Dni wolne od pracy 2023. Święta przypadające w weekend

Spośród 13 świątecznych dni wolnych od pracy w 2023 roku, jeden wypadnie w sobotę (Święto Niepodległości) , a trzy - w niedzielę (Nowy Rok, i jak zawsze Niedziela Wielkanocna oraz Zesłanie Ducha Świętego, inaczej Zielone Świątki).

Zgodnie z prawem pracodawca nie ma obowiązku "oddawania" wolnego za święta, które wypadną w niedzielę. Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę. Za nie przysługuje dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W 2023 roku w sobotę wypadnie – 11 listopada czyli Święto Niepodległości. Możliwość odebrania dnia wolnego wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11), który wówczas stwierdził, że "pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt".

Dni wolne od pracy 2023. Kalendarium

1 stycznia – Nowy Rok - niedziela

6 stycznia – Święto Trzech Króli - piątek

9 kwietnia pierwszy dzień Wielkiej Nocy - niedziela

10 kwietnia drugi dzień Wielkiej Nocy- poniedziałek

1 maja – Święto Państwowe - poniedziałek

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja - środa

28 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek - niedziela

8 czerwca dzień Bożego Ciała - czwartek

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - wtorek

1 listopada – Wszystkich Świętych -środa

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości - sobota

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia - poniedziałek

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia - wtorek

Nowe święto państwowe -27 grudnia. Czy to dzień wolny od pracy?

Poza świętami państwowymi wolne w Polsce są też wszystkie niedziele, z których większość od marca 2018 roku jest wolna od handlu.

Od ubiegłego roku mamy również nowe święto państwowe obchodzone 27 grudnia to Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Nie oznacza to jednak, że święto jest dniem wolnym od pracy. Taki wniosek do Sejmu nie trafił, zatem 27 grudnia wciąż jest normalnym dniem roboczym.

Długie weekendy 2023. Kiedy warto wziąć dodatkowe wolne?

Biorąc w 2023 roku pięć dni urlopu wypoczynkowego, można zyskać nawet 14 dni dodatkowego wolnego.

Majówka 2023. Pierwszym dogodnym momentem na wydłużenie weekendu będzie majówka. Święto Pracy (1 maja) wypadnie w 2023 roku w poniedziałek, a Święto Konstytucji 3 maja - w środę. Biorąc wolne we wtorek 2 maja - zyskamy łącznie 5 dni wolnych od pracy. Jeśli dla kogoś to mało, może wziąć jeszcze wolny czwartek i piątek (4 i 5 maja) i tym samym - przy 3 dniach z urlopu, zyska łącznie 9 dni wolnego.

Boże Ciało 2023. Kolejną okazją do przedłużonego weekendu jest Boże Ciało, które zawsze wypada w czwartek, a w 2023 będzie to 8 czerwca. Chcąc wydłużyć wolne, należy zarezerwować wolny piątek - 9 czerwca i tym samy wypoczywać przez cztery dni bez przewy.

Długi weekend w sierpniu 2023. Kolejną okazję do dłuższego wypoczynku przyniesie 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W 2023 roku 15 sierpnia wypada we wtorek. Biorąc wolny poniedziałek, można wydłużyć weekend do czterech dni.

Długi weekend - listopada 2023. Kolejną okazję na złapanie oddechu od pracy, da 1 listopada, czyli Święto Wszystkich Świętych, które wypadnie we środę. Można wziąć wolny poniedziałek i wtorek i mieć 5 dni wolnego albo czwartek i piątek i też mieć łącznie 5 dni wolnego. Ewentualnie w innej kombinacji - można wziąć cztery dni wolnego - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek i zyskać łącznie 9 dni wolnych od pracy.

Źródło: gazetaprawna.pl/Kalendarz.Livecity.pl