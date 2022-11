Prezes STO ma zastrzeżenia do konkursu "Inwestycje w oświacie", wystosował więc list do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie kryteriów rozdzielania środków. Dyrektorka jednej ze szkół w rozmowie z DGP dziwi się zasadom rozpisania konkursu. Konkurs był nietransparentny, a publiczne pieniądze trafiły w większości do diecezji i zakonów.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl