W środę, 30 listopada mija termin składania wniosków o dodatek węglowy i dopłaty do ogrzewania. W środę też mija też termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to np. mniejszych firm.

Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl