- To przełomowy dzień dla polskiej reprezentacji. Nasi piłkarze wyszli z grupy mistrzostw świata pierwszy raz od 36 lat! Co prawda podopieczni Czesława Michniewicza przegrali 0:2 z Argentyną i nie zaprezentowali się dobrze na jej tle, ale wcześniejszy remis z Meksykiem oraz pokonanie Arabii Saudyjskiej wystarczyły do sukcesu - czytamy w na stronach przegladsportowy.pl.

Mundial 2022. Polska wyszła z grupy pierwszy raz od 36 lat

Oczekiwania przy każdym meczu reprezentacji są ogromne, wyniki jednak zdarzają się różne. Również podczas tegorocznych mistrzostw gra biało-czerwonych wygląda nierówno. Podczas pierwszego meczu z Meksykiem (22.11) przegraliśmy 0:1. Drugi mecz (26.11) Polska - Arabia Saudyjska – wygraliśmy 2:0. Trzeci mimo przegranej, zapewnił nam wyjście z grupy i dalszy udział z mundialu.

Od ilu lat Polska nie wyszła z grupy? Przypominamy

Wyjście z grupy to wielka rzecz dla Polaków, gdyż ostatni raz polska reprezentacja wyszła z grupy na mundialu 36 lat temu. Miało to miejsce podczas MŚ 1986 w Meksyku. Polacy awansowali wtedy z trzeciego miejsca w grupie, jednocześnie pokonując Portugalię. Na wyjściu z grupy w 1986 roku skończyła się jednak mundialowa przygoda biało-czerwonych. Wówczas Polska przegrała mecz z Brazylią (0:4).

- W drużynie nie brakowało wielkich nazwisk. Józef Młynarczyk, Władysław Żmuda, Waldemar Matysik, Jan Urban, Włodzimierz Smolarek czy Zbigniew Boniek to tylko niektórzy gracze z ekipy Antoniego Piechniczka. Brak awansu z grupy byłby traktowany jako katastrofa. Starcie z Brazylią zaś było ostatnim dla Polaków na mistrzostwach świata w XX w. - czytamy na przegladsportowy.pl.

Polska reprezentacja na mistrzostwach świata. Historia

Po raz pierwszy Polska reprezentacja zagrała w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 1938 roku we Francji. Następnie dopiero w 1974 podczas mundialu w RFN. Tam pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego zdobyliśmy 3 miejsce.

- W mundialu na RFN graliśmy znakomitą piłkę, zdobywając 3. miejsce na świecie. Drużyna trenowana przez Kazimierza Górskiego pokonała wówczas Argentynę, Haiti, Włochy, Szwecję, Jugosławię i Brazylię. Przegraliśmy jedynie z RFN 0:1 na mocno zabłoconym boisku. – przypomina portal Natemat.pl.

Następnym mundialem biało-czerwonych była Argentyna w 1978 roku. Kadra Jacka Gmocha awansowała wówczas do następnej fazy turnieju z 7 punktami, jednak zatrzymała się na drugiej rundzie grupowej .

Kiedy Polska wyszła z grupy na mundialu?

Kolejnym polskim sukcesem był mundial w Hiszpanii w 1982, gdy polska reprezentacja Antoniego Piechniczka zajęła po raz drugi w historii trzecie miejsce wśród najlepszych drużyn piłkarskich świata.

- Przewodzona przez Zbigniewa Bońka drużyna osiągnęła duży sukces, ulegając w półfinale późniejszym mistrzom świata Włochom, ale pokonując Francję 3:2 w meczu o 3. miejsce. W przeciągu 8 lat dwa razy byliśmy trzecią drużyną świata. Takie czasy mogą już nigdy nie wrócić – czytamy na Natemat.pl.

Kolejnym mundialem był wspomniany już Meksyk w 1986 roku, gdzie po raz ostatni do teraz - udało nam się wyjść z grupy.

W latach 90-tych ani razu nie zakwalifikowaliśmy się do MŚ. W rozgrywkach na najwyższym piłkarskim poziomie świata wzięliśmy udział dopiero w 2002 roku w Japonii. Później w 2006 roku w Niemczech i w 2018 roku w Rosji. Jednak dopiero teraz po raz pierwszy od 36 lat wyszliśmy z grupy i gramy dalej.

Jak będzie tym razem? Zobaczymy już w najbliższą niedzielę, kiedy to nasza reprezentacja rozegra mecz z dotychczasowym mistrzem świata – reprezentacją Francji.

Wyjście z grupy i nie tylko. Awans wart miliony

Awans do 1/8 finału mistrzostw świata oprócz satysfakcji daje drużynie "biało-czerwonych" ogromne pieniądze.

- 4 mln dolarów - tyle jest wart awans do 1/8 finału. Przy obecnym kursie daje to ponad 17,9 mln zł. Dokładając tę kwotę do 9 mln, które dostał każdy z uczestników mundialu w Katarze za sam udział, w sumie mamy aż 13 mln w amerykańskiej walucie, czyli ponad 58,3 mln zł - informują sportowefakty.wp.pl.

