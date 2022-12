Eksplozja w domu w Ustroniu. Pod gruzami mogą znajdować się dwie osoby

W niedziele przed południem doszło do eksplozji w jednorodzinnym domu w Ustroniu. Burmistrz tej miejscowości Przemysław Korcz powiedział, że z gruzowiska wydobyta została żywa osoba. To starsza kobieta. Została przewieziona do szpitala. - W tej chwili poszukujemy w gruzach dwóch mężczyzn w wieku około 60 lat - dodał.

OSP Ustroń