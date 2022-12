"Źródłem bezdomności młodych jest 'bezrodzinność'". Ekspertka: Mogą jeszcze przestać ćpać i pić

Zobacz wideo

"Dom dla Młodzieży" to inicjatywa fundacji "Po Drugie" stworzona z myślą o młodych ludziach w wieku 18-25 lat, którzy znajdują się w kryzysie bezdomności. Jak wyjaśniła prezeska fundacji Agnieszka Sikora, miejsce to jest przeznaczone dla tych podopiecznych, którzy mają problem w funkcjonowaniu w tzw. mieszkaniach treningowych, prowadzonych przez fundację od 2015 roku.

REKLAMA

- W mieszkaniach treningowych przebywa młodzież i opiekunowie, którzy kontrolują, wspierają, uczą. Przez te kilka lat zaobserwowaliśmy jednak, że nie wszyscy, którzy do nich trafiają, są gotowi, by takie samodzielne życie poprowadzić. Że zanim ten młody człowiek "zaskoczy" i nauczy się podstawowych rzeczy, mija kilka tygodni, a nawet miesięcy. Dlatego pomyśleliśmy, że potrzebny jest dom, w którym pracownik socjalny będzie pracował 24 godziny na dobę - wyjaśniła gościni "A Teraz Na Poważnie".

Zarówno mieszkania treningowe, jak i działający od lipca "Dom Dla Młodzieży" to miejsca oferujące - jak ujęła to rozmówczyni Mikołaja Lizuta - możliwość "uczenia się mieszkać".

- To dom, nie instytucja. Nasi sponsorzy wyremontowali wszystkie pomieszania. Mamy piękną, dużą kuchnię i kolorowe pokoje - dla dziewcząt i dla chłopców. Są tam też osoby transpłciowe. To miejsce bardzo inkluzywne, w którym każdy może znaleźć pomoc. Głównym powodem, dla którego młodzież staje się bezdomna, jest brak domu, brak normalnej rodziny i brak doświadczenia normalnego życia w bezpiecznych, spokojnych warunkach - w domu, gdzie jest czysto, schludnie apetycznie, w którym są jakieś zasady - mówiła Agnieszka Sikora.

"Trafiają do nas osoby, które po raz pierwszy próbowały środków psychoaktywnych w wieku 10 lat"

Pierwsza i najważniejsza zasada w "Domu Dla Młodzieży" brzmi: "Przychodzisz tu po to, żeby coś zmienić w swoim życiu". Druga to trzeźwość.

- Większość naszej młodzieży to osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu. Nastawiamy się, że młodzi ludzie to grupa, która jeszcze może przestać (korzystać z używek - przyp. red.). Nie wychodzimy z założenia, że będziemy kierować do niej programy redukcji szkód - "pij mniej", "ćpaj rzadziej", "ćpaj bezpiecznie". Trafiają do nas osoby, które po raz pierwszy próbowały środków psychoaktywnych w wieku 10 lat. Dom jest taką poczekalnią na kolejny krok, którym może być terapia. Kolejnym krokiem może być też ulica, jeżeli ktoś uzna, że nie chce z nami pracować lub nie jest jeszcze gotowy - tłumaczyła prezeska fundacji "Po Drugie".

Jak zaznaczyła gościni audycji, bezdomność podopiecznych fundacji nie wynika z biedy, a z braku prawdziwego domu. - Pracując nad raportem dotyczącym bezdomności ludzi młodych, doszliśmy do wniosku, że źródłem tej bezdomności jest "bezrodzinność". Większość tych osób nie utrzymuje kontaktu z rodziną, wywodzi się z domów, w których nie było bezpiecznie, mają za sobą doświadczenia w rodzinach zastępczych i domach dziecka. To jest wspólny mianownik. Jeżeli rodzina jest biedna, ale kochająca się, dzieciaki mogą sobie dać radę - podsumowała w rozmowie w TOK FM.