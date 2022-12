Karolina Głowacka, Jakub Medek i Michał Janczura z nominacjami do nagrody Grand Press 2022

Zobacz wideo

Oboje są z kraju, w którym trwa wojna. Oboje z obaw o swoje życie ruszyli na Zachód. Różniła ich granica, którą przekraczali. On trafił do "polskiego Guantanamo", ją za rękę prowadzili polscy pogranicznicy - tak brzmi opis nominowanej audycji "Jeden kraj, dwie granice", którego autorami są Karolina Głowacka i Jakub Medek.

"Eksperyment" Michała Janczury to radiowy serial dokumentalny o poszukiwaniu cudownego leku, o świecie medycyny, o dążeniu do sławy i uwielbienia, o układach na najwyższych szczeblach władzy, o handlowaniu nadzieją i o wielkich pieniądzach.

To miał być prosty zabieg, który da Robertowi nadzieję na przyszłość, na zdrowie, na to, że do końca życia będzie widział. Okazał się początkiem piekła, naznaczonego bólem i cierpieniem. Ta historia to wstęp do opowieści o eksperymencie na ludziach prowadzonym na ogromną skalę i poza kontrolą. W serialu "Eksperyment" przedstawiamy mechanizmy, które sprawiają, że wszystko to jest możliwe.

Płeć Adama wybrano za niego, do tego zabrano mu bliskich. Pozbawiono wszelkich praw, a na końcu zamknięto za niewinność. Twierdzi, że był bity w DPS-ie. Najbardziej kocha wolność, ale jeśli nikt mu nie pomoże, spędzi resztę życia w izolacji. To historia Adama, którą Michał Janczura opowiada w reportażu "Siedem okaleczeń".

W kategorii "Reportaż audio" nominowanych zostało w sumie siedem materiałów - poniżej ich pełna lista, w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów i autorek:

Agnieszka Bomba, Bartosz Józefiak, Piotr Stefański – Audioteka, „Wietnamski dług" Karolina Głowacka, Jakub Medek – TOK FM „Jeden kraj, dwie granice" Jakub Górnicki, Ewa Dunal – Outriders „Czas okupacji" Michał Janczura – TOK FM „Eksperyment. Radiowy serial dokumentalny" Michał Janczura – TOK FM „Siedem okaleczeń" Katarzyna Michalak – Radio Lublin „Nasza kołysanka" Agnieszka Szwajgier, Justyna Godz, Ewa Dunal - Outriders „Puszcza"

W tegorocznej edycji konkursu nominację do Grand Press Digital 2022 otrzymał TOK FM Premium. Dziennikarze TOK FM Jakub Janiszewski oraz Martyna Osiecka zostali zaś nominowani do nagrody Grand Press 2022 w kategorii "Publicystyka". Lista laureatów zostanie ogłoszona w czasie uroczystej gali 13 grudnia.