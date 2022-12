Pogoda na dziś. Alert i ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami. W tych rejonach trzeba uważać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki powodującymi gołoledź.

Pogoda na dziś. Uwaga: alerty i ostrzeżenia IMGW

Alerty będą obowiązywały do godzin porannych we wtorek w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, a także w części województwa lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Natomiast w południowej części województwa dolnośląskiego, w górach powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm. Alert pierwszego stopnia, który dotyczy powiatu kłodzkiego będzie obowiązywał do godz. 16 we wtorek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jak informuje IMGW wtorek będzie kolejnym dniem z niemal całkowitym zachmurzeniem w całym kraju. Przejaśnienia są możliwe jedynie na południu.

Jak przekazała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska, wciąż w północnej połowie Polski i w regionach podgórskich będą opady deszczu ze śniegiem i deszczu, chwilami na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu deszcz może marznąć i powodować gołoledź.

Deszczowo i śnieżnie. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie

- Nadal najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam minus 1 stopień. W centrum i nad morzem 3-4 stopnie na plusie. Najcieplej na południu. Katowice, Kraków, Sanok z temperaturą ok. 5-6 stopni Celsjusza – powiedziała PAP Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Dodała, że we wtorek w górach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm w Tatrach i do 8 cm w Sudetach.

Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, początkowo południowy, z upływem dnia będzie skręcał na południowo-zachodni i zachodni.

Noc z wtorku na środę. W całym kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem

W nocy z wtorku na środę nadal w całej Polsce będzie dużo chmur. W całym kraju spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem.

Nadal - jak zaznaczyła synoptyk IMGW - najchłodniejszym regionem będzie Suwalszczyzna z temperaturą -2 stopnie Celsjusza. Minusowe wartości prognozowane są także dla rejonów podgórskich, w Zakopanem może być -5 stopni Celsjusza. Na zachodzie termometry wskażą zero, a w centrum 1 stopień na plusie. Najwyższe temperatury spodziewane są na Półwyspie Helskim, gdzie nie spadną one poniżej 3 stopni na plusie.

Gdzieniegdzie wystąpią mgły.

- Nie będą gęste i nie będą się długo utrzymywać – podkreśliła Łapińska.

Wiatr na ogół południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na południowym zachodzie chwilami porywisty.