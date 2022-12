Szlachetna Paczka 2022. Lista rodzin potrzebujących pomocy jest spora. Weekend Cudów przed nami

W tym roku Weekend Cudów wypada w najbliższy weekend czyli 10 i 11 grudnia, kiedy to darczyńcy będą dostarczać przygotowane paczki do wyznaczonych magazynów. Następnie trafią one do potrzebujących w całym kraju.

- Przemyślana pomoc materialna organizowana przez darczyńców trafi do rodzin podczas tzw. Weekendu Cudów, który odbędzie się 10 i 11 grudnia. To wyjątkowy moment w roku, kiedy potrzebujący otrzymują pomoc, czują się zauważeni i zyskują nadzieję na zmianę swojego życia — czytamy na stronie Szlachetnej Paczki.

Szlachetna Paczka listą rodzin 2022 Na czym polega pomoc?

Chcąc pomóc, należy zgromadzić rzeczy, które przez zgłoszone rodziny zostały wskazane jako najbardziej potrzebne. Wybranie konkretnej rodziny może być pierwszym krokiem do rozpoczęcia pomocy.

Jak zrobić paczkę dla wybranej rodziny?

- To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. (...) W ubiegłej edycji jedną Paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych, domowników, dużo łatwiej jest przygotować mądrą pomoc, skompletować Paczkę i podzielić się z tymi, którzy mają w życiu gorzej — informują organizatorzy akcji.

Aby przygotować paczkę – samemu czy wspólnie z innymi, najprościej jest odszukać w bazie rodzinę w swojej okolicy, sprawdzić czego potrzebuje i zawieźć te rzeczy w czasie Weekendu Cudów (10-11 grudnia) do wskazanego punktu.

Później przygotowana pomoc trafi do konkretnych osób, które mają określone potrzeby. W bazie rodzin, poza listą domowników znajdują się informacje, jakie produkty dla tej rodziny należy przyszykować.

Mogą to być:

produkty spożywcze np. mąka, cukier, kasze, makarony, olej;

ubrania dla opisanych osób np. kurtka zimowa rozmiar L, dla 17-letniego chłopca o wzroście 178, czy buty na zimę dla 10-letniej dziewczynki rozm. 31;

meble i akcesoria domowe np. łóżka, kołdry;

sprzęt AGD, to szczególnie ważne, gdy rodzinie zepsuje się stara pralka czy lodówka.

Przekazywane rzeczy nie muszą być nowe, choć nowe buty sprawią dziewczynce czy chłopcu ogromną przyjemność. Jednak także te używane, ale w dobrym stanie i nie zniszczone, mogą jeszcze dobrze i długo służyć.

W ramach darów nie wolno przekazywać produktów zniszczonych, czy zużytych.

Na wszystkie pytania darczyńców odpowiadają wolontariusze. Można się z nimi kontaktować m.in. przez:

infolinię czynną 7 dni w tyg., w godz. 9:00-20:00: (+48) 12 333 78 00

email: darczynca@wiosna.org.pl

Szlachetna Paczka 2022. Pomóc

może każdy

W sobotę 12 listopada wystartowała 22. edycja Szlachetnej Paczki. Tego dnia została uruchomiona baza potrzebujących rodzin, dla których wolontariusze zaczęli szykować paczki. W tym roku pomoc przed zimą i świętami uzyska 20 tys. potrzebujących osób.

W akcję z roku na rok włącza się coraz więcej wolontariuszy i darczyńców. Idea pierwotnie miała objąć kilkadziesiąt niezamożnych rodzin mieszkających na jednym z krakowskich osiedli. Jej celem od początku było niesienie materialnej i mentalnej pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Poziom biedy w Polsce

Z raportu "Bieda w Polsce" opracowanego przez pomysłodawców Szlachetnej Paczki wynika, że poziom skrajnego ubóstwa w Polsce wynosił w 2021 roku 4,2 proc. - to 1,6 mln osób. Skrajne ubóstwo to poziom, przy którym osoba ma mniej niż 692 zł na zaspokojenie swoich potrzeb.

Z kolei w niedostatku żyło aż 40 proc. Polaków. Ten poziom oznacza dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego (osoby pracującej) nie wyższy niż 1334 zł.

Są to dane za 2021 rok, gdy i inflacja, i ceny w sklepach oraz ceny paliwa i energii były znacznie niższe.

Źródło: Szlachetna Paczka