Dr Paweł Grzesiowski z nagrodą główną w konkursie Popularyzator Nauki. "Szczepienia covidowe uratowały 20 mln ludzi"

Za niezależność, odwagę, niezwykłą umiejętność mówienia o trudnych zagadnieniach medycznych w sposób przystępny, edukowanie społeczeństwa i walkę z fake newsami - tymi słowami jury konkursowe uzasadniło przyznanie nagrody głównej.

- Przekonujemy się codziennie, że nauka ratuje życie. Dziś możemy powiedzieć, że szczepienia covidowe uratowały 20 mln ludzi na świecie. To właśnie dzięki nauce szczepionkę covidową mieliśmy w ciągu roku od odkrycia wirusa SARS-CoV-2. To pokazuje, jaka jest niebywała potęga nauki. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia, bo tylko 60-70 proc. mieszkańców krajów rozwiniętych zaszczepiło się. Jeszcze słabiej zaszczepili się Ci, co się dopiero rozwijają - powiedział laureat, odbierając nagrodę.

Wszystkich dziennikarzy zachęcił do kontaktu ze sobą i zapewnił, że odbiera każdy telefon.

Dr Grzesiowski jest wykładowcą akademickim i autorem niemal 300 publikacji naukowych. Od marca 2020 r. wraz z zespołem lekarzy prowadzi cotygodniowe otwarte webinaria na tematy związane z pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi. W TOK FM jest też stałym gościem audycji "U TOKtora".

Zwycięzcom, laureatom i wyróżnionym pogratulował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w przesłanym liście.

"Państwa zaangażowanie pozwala nam przełamywać obawę przed tym, co z pozoru niezrozumiałe lub nazbyt skomplikowane. Dziękuję za przybliżanie najnowszych osiągnięć, oswajanie pozornie trudnych zagadnień badawczych, zachęcanie do zadawania pytań. Doceniam, że w swojej codziennej pracy nie tylko przekazują Państwo wiedzę, ale co istotniejsze, uczą, jak z niej korzystać" - napisał Przemysław Czarnek.

Laureaci w pozostałych kategoriach

W tym roku w kategorii Naukowiec laureatem został dr hab. Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego. W kategorii Animator nagrodzono Stanisława Łoboziaka z Centrum Nauki Kopernik. W kategorii Zespół laureatem został Lubelski Festiwal Nauki. Stowarzyszenie WroSpace otrzymało nagrodę w kategorii Instytucja, a w kategorii Media laureatką została Agnieszka Krzemińska.

Kapituła konkursowa zdecydowała o przyznaniu wyróżnień Michałowi Młotkowi oraz Energetycznemu Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego.

Ponadto redakcja serwisu Nauka w Polsce w głosowaniu pozaregulaminowym zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. Otrzymał ją Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Popularyzator Nauki jest organizowany od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce Fundacji PAP, obecnie - ze środków programu Nauka dla Społeczeństwa MEiN. To najstarszy i najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki osobom niezwiązanym ze środowiskiem akademickim.

