Śnieg nie przestaje padać. Alert IMGW. Ponad 600 musieli interweniować strażacy

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna w niedzielę w związku z opadami śniegu strażacy interweniowali 619 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw: małopolskiego - 193, lubelskiego - 154 oraz podkarpackiego - 150.

Większość interwencji prowadzono do godz. 21. Do tej pory w całym kraju strażacy odnotowali 545 interwencji. Jak informowali strażacy, działania polegały głównie na usunięciu przewróconych drzew lub gałęzi z ulic, chodników oraz budynków.

Prognoza pogody

IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz przed silnym wiatrem.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie całkowite i duże, miejscami większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na północy oraz południowym zachodzie również o natężeniu umiarkowanym. Tylko nad morzem deszcz ze śniegiem. Na południu i wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm, na północy do 15 cm. W trakcie opadów śniegu okresami widzialność ograniczona będzie do 500 metrów.

Temperatura maksymalna od -7 st. C w kotlinach karpackich i -3 st. C na wschodzie do 0 st. C, 1 st. C na zachodzie i około 4 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 70 km/h, północny i zachodni. Miejscami wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h.

Także we wtorek spodziewać się należy opadów śniegu. Na północnym wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm. Temperatura maksymalna od -7 st. C w kotlinach karpackich i -3 st. C na wschodzie oraz w pasie pojezierzy do -1 st. C na zachodzie i około 2 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach początkowo do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy do 55 km/h. Miejscami może powodować zamiecie śnieżne.