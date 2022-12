Dłuższy termin na rozliczenie PIT za 2022. Których deklaracji PIT dotyczy zmiana? Wyjaśniamy

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu i Polskiego Ładu 2.0 wraz z 1stycznia 2023 r. zmienią się terminy rozliczenia niektórych deklaracji PIT.

Dłuższy termin na rozliczenie PIT za 2022 rok. Których deklaracji PIT dotyczy zmiana?

W związku ze zmianami w ramach rozliczeń PIT za 2022 rok termin rozliczenia: PIT-16A (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt, wynajem nieruchomości), PIT-28S (ryczałt), będzie wypadał 30 kwietnia (w 2023 roku wyjątkowo - 2 maja), a nie jak dotychczas w ostatni dzień lutego.

- Oznacza to, że nowy termin będzie ujednolicony i przypadnie tego samego dnia, co w przypadku pozostałych druków PIT. Najpopularniejsze zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36 nadal ustawowo będą składane w terminie do końca kwietnia 2023 roku (a dokładniej, ze względu na dni wolne od pracy - do 2 maja 2023 r. - przyp. red.). Tutaj termin składania zeznań nie został zmieniony – informuje portal PIT.pl.

Rozliczenie PIT za 2022 rok. Co z PIT-11 dla pracowników? Czy tu termin też się zmienił?

Dla osób zatrudnionych jednym z ważniejszych druków, jakie co roku dostają od pracodawców, jest PIT-11. W PIT-11 są wyszczególnione informacje dotyczące uzyskanych dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy za poprzedni rok. Na podstawie informacji z PIT-11, można wypełniać zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36.

- Pracownicy z niecierpliwością oczekują na dostarczenie tego druku. Dzięki niemu mogą bowiem wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego swoje zeznanie podatkowe, co w konsekwencji skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu podatkowego - czytamy na portalu PIT.pl.

Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca będący płatnikiem zaliczek na podatek PIT musi przekazać pracownikom PIT-11 najpóźniej do końca lutego. Okazuje się, że zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu nic w kwestii terminu PIT-11 nie zmieniły.

- Pracodawcy w 2023 roku nadal będą zobowiązani do przekazania PIT-11 elektronicznie do końca stycznia do urzędu skarbowego i do dotrzymania terminu 28 lutego dla przekazania informacji swojemu pracownikowi. Oznacza to, że pracownicy będą mogli dokonać rozliczeń zeznań PIT w dotychczasowym terminie – informuje serwis PIT.pl.

PIT za 2022. O tym warto pamiętać już w grudniu

Większość zatrudnionych PIT-11 otrzyma do końca lutego 2023 roku.

Jednocześnie z danych uzyskanych od pracodawców, do 15 lutego 2023 roku Ministerstwo Finansów przygotuje każdemu zatrudnionemu Polakowi wstępne rozliczenie podatkowe PIT-37. Wówczas będzie można sprawdzić dane i zawarte informacje, jednak nie będzie można już nic w naliczonym podatku zmienić.

Dlaczego warto sprawdzić roczny PIT jeszcze w 2022 roku?

Aby skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń, dobrze jest zweryfikować rozliczenie jeszcze w tym roku, bo czas na ewentualne inwestycje mamy tylko do końca grudnia.

- Rozliczenie podatkowe ma tę specyfikę, że nie możemy dokonać żadnych modyfikacji w jego treści, i kwotach, które wykazujemy w deklaracjach podatkowych już po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia. Stąd też najistotniejsze, abyśmy myśleli o naszej deklaracji podatkowej, o naszej kwocie, która będzie kwotą rozliczaną jeszcze w trakcie roku. Tzn. w momencie, w którym możemy dodatkowo skorzystać z jakichś ulg, możemy ponieść jakieś wydatki, które będziemy mogli potem odliczać, czy to od dochodu, czy to od podatku i dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić na podatkach – mówi w Podcaście TOK FM Piotr Szulczewski, ekspert ds. podatkowych z portalu e-pity.pl

Dzięki wczesnej weryfikacji zeznania podatkowego i uzyskaniu uprawnienia do odpowiednich ulg i odliczeń:

• otrzymasz informację, jaki zwrot podatku dostaniesz po obniżeniu stawki do 12 proc.;

• świadomie skorzystasz ze zmian wprowadzonych w drugiej połowie roku, a tym samym - otrzymasz większy zwrot podatku lub znacznie obniżysz przewidywany podatek;

• jako przedsiębiorca podejmiesz decyzję odnośnie formy opodatkowania.

