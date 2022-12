Przedstawiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt trafił do wykazu prac rządu 30 listopada. Planowany termin jego przyjęcia to IV kwartał 2022 roku. Jak poinformowano na stronach rządowych, projekt wskazuje grupę kobiet, która ma mieć obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz określa stanowiska lub funkcje, na których będą one mogły pełnić czynną służbę wojskową.

REKLAMA

To te kierunki studiów obejmie kwalifikacja wojskowa kobiet...

Grupę tę, jak wskazano, stanowią kobiety kończące studia na kierunkach:

lekarskim,

weterynaryjnym,

pielęgniarskim,

psychologicznym,

analityki medycznej,

ratownictwa medycznego.

Projekt rozporządzenia wskazuje również "stanowiska służbowe i funkcje, na które kobiety będą mogły zostać wyznaczone w razie konieczności ich powołania do obligatoryjnych niezawodowych form służby wojskowej (w razie ich wprowadzenia)".

Powołanie do wojska 2022. Kogo dotyczy?

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, do kwalifikacji wojskowej powinni stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia i podlegają temu obowiązkowi do ukończenia 60. roku życia. Ustawa dodaje, że obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji mogą również zostać poddane kobiety, które mają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz pobierające naukę, prowadzącą do nabycia takich kwalifikacji.

Chodzi o kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodów:

medycznych,

weterynaryjnych,

morskich,

lotniczych.

Kwalifikacja dotyczy też:

psychologów,

rehabilitantów,

radiologów,

diagnostów laboratoryjnych,

informatyków,

teleinformatyków,

nawigatorów,

tłumaczy.

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla 200 tys. osób

Jednocześnie MON od nowego roku zapowiada też inne zmiany w Wojsku Polskim. Między innymi wznowienie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych - nie tylko dla rezerwistów.

Jak wynika z informacji Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, szkolenia wojskowe osób, które nie były dotąd na żadnych ćwiczeniach po uzyskaniu kategorii wojskowej, będą trwały dwa dni. W przypadku rezerwistów już po przysiędze ćwiczenia mają potrwać dwa tygodnie.

Jak informują słuchacze TOK FM, niektórzy już dostają wezwania na spotkania w tej sprawie. Kto uważa, że z jakiegoś powodu nie może odbyć ćwiczeń czy szkolenia, może się odwoływać.

- Od każdej decyzji administracyjnej jest 14 dni na odwołanie się. Tutaj jeśli składamy odmowę, musi być to czymś uzasadnione. Czy to sytuacją zdrowotną, związaną z pracą, czy innymi uwarunkowaniami - podkreślił płk Mirosław Bryś.

Wojsko zapewnia, że chce przy okazji uzupełnić dane osobowe rezerwistów i zweryfikować ich stan zdrowia.

Źródło: PAP