Wyjątkowo mroźna noc. Na południu było nawet -20 stopni. Poranek najzimniejszy w Zamościu

Nad ranem około 5 - jak przekazało IMGW - "w południowej części woj. dolnośląskigoe temperatura powietrza miejscami wynosi około -16°C".

REKLAMA

Poranek nie był cieplejszy - najzimniej było w Zamościu, gdzie odnotowano -17,1 st. Celsjusza. Tylko o trzy stopnie cieplej było w wielu miejscowościach na południu Polski. Tam termometru pokazywały ok. -14 stopni.

Jak ostrzegli eksperci z IMGW, "w godzinach porannych i wieczornych mroźna pogoda będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka (na północnych krańcach Polski zaznaczą się bardzo niekorzystne warunki)".

W środę w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu. Lokalnie na Śląsku przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Także na północnym wschodzie okresami zachmurzenie duże i słabe, przelotne opady śniegu.

Temperatura maksymalna od -8 st. C na północnym wschodzie do -3 st. C w centrum kraju i około -1 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu Podkarpacia w porywach do 65 km/h, wysoko w Tatrach porywy do 80 km/h, południowo-wschodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.