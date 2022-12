Starcie księdza z chłopcem podczas lekcji religii

TVN24 poinformował, że na skrzynkę Kontakt24 wpłynął film przesłany przez matkę nastolatki uczącej się w Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Mazowszu. Film przedstawia scenę, podczas której katecheta siłą próbuje zmusić jednego z uczniów do wyrażenia skruchy.

"Przeproś" - naciska ksiądz, nachylając się nad chłopcem i przyciskając go do ławki, a następnie wykręcając mu rękę.

"Nie przeproszę". "Przeproś pana Boga", "Nigdy" - tak wyglądała dalsza wymiana zdań, pomiędzy uczniem, a nauczycielem.

Sprawa — jak wynika z kolejnego fragmentu nagrania — miała się zakończyć u dyrektora, a następnie nagranie urywa się.

Ksiądz zastrasza uczennicę

Nagrana podczas lekcji potyczka księdza z uczniem nie kończy jednak tej sprawy. Ciąg dalszy rozgrywał się pomiędzy duchownym, a uczennicą, która nagrała film.

To właśnie matka 16-letniej uczennicy, która nagrała film, skontaktowała się w tej sprawie z mediami.

"Ksiądz, gdy dowiedział się, że moja córka nagrywała całe zdarzenie, zadzwonił do niej w piątek. Powiedział jej, że się nie nagrywa i jak ma filmik, będą konsekwencje. Ona odebrała i się rozłączyła, później znowu zadzwonił i odebrałam tym razem ja. I do mnie też powiedział, że nie wolno nagrywać i jak się film gdzieś ukaże, to grozi wywalenie ze szkoły — opisała mama 16-latki.

Matka 15-letniego ucznia, który był szarpany przez księdza, zgłosiła sprawę na policję.

Co dalej z księdzem? Policja i Kuria

Jak donosi TVN24, decyzją dyrektora szkoły katecheta został zawieszony, a sprawa także przez szkołę została zgłoszona na policję.

Policja potwierdziła dziennikarzom, że zajmuje się sprawą, przesłuchała pierwszych świadków i zabezpieczyła nagranie. Materiał dowodowy został przekazany prokuraturze, do oceny formalno-prawnej sprawy — powiedziała rzeczniczka prasowa policji w Płocku.

Kuria Diecezji Płockiej w pierwszej chwili odmówiła komentarza, ale już kolejnego dnia rzeczniczka kurii wydała oświadczenie.

"W związku z sytuacją, która miała miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (...), informuję, że biskup płocki niezwłocznie spotka się z księdzem katechetą oraz dyrekcją tej placówki. Chodzi o to, aby sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć odpowiednie decyzje wobec duchownego. Wcześniej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o tym zajściu ani uwag (...) co do pracy księdza. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć" - napisano w oświadczeniu". - napisała w oświadczeniu rzeczniczka Elżbieta Grzybowska.

Chore dzieci wymagają większej troski, bo trudniej im się skarżyć

Małe dzieci, a także dzieci oraz osoby niepełnosprawne są całkowicie bezbronne wobec przemocy. Często nie tylko nikt nie dowiaduje się o przemocy stosowanej wobec nich, ale jeśli próbują sygnalizować, są ignorowane.

"Najgorsze jest to, że już wcześniej ten ksiądz zachowywał się dziwnie. Dzieciaki chore, nikt by im nie uwierzył, ale teraz mamy nagranie – powiedziała redakcji Kontakt24 matka 16-latki, która nagrała zdarzenie z płockiej szkoły.

Podobne sprawy wypływają rzadko.

Wcześniej, opinię publiczną obiegła informacja, że dzieci niepełnosprawne z Jordanowa pod Krakowem są bite i przywiązywane do łóżek. Ich oprawcami — jak wynika z artykułu Wirtualnej Polski z czerwca tego roku, są siostry prezentki prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie. Tym razem nie było nagrania, jednak wiele zgodnych ze sobą zeznań niepełnosprawnych mieszkańców DPS też doprowadziło do zajęcia się sprawą. Obie sprawy są w toku. Zdarzeniami w Jordanowie poza policją zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Problem metod wychowawczych stosowanych w szkołach dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia jest niestety znacznie większy. Inny przypadek tortur fizycznych i psychicznych, tym razem z Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem, opisywał w TOK FM Konrad Oprzędek. Czy tak powinna wyglądać szkoła dla dzieci potrzebujących pomocy?

Źródła: Kontakt24.tvn23.pl, TVN24.pl, Witrualne Media