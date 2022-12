Mimo sankcji od kwietnia do końca października do Rosji sprowadzono zachodni sprzęt komputerowy i podzespoły elektroniczne o łącznej wartości około 2,6 mld dolarów. Jak wynika z dziennikarskiego śledztwa agencji Reutera i brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI) komponenty trafiają do Rosji przez firmy zarejestrowane głównie w Turcji i Hongkongu.

Mikhail Metzel / AP