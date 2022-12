Prezydent zawetował nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która nazywana była "lex Czarnek 2.0".

W ocenie Andrzeja Dudy mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu. - Przyszły do mnie dokładnie 133 listy protestacyjne. Niektóre z tych listów są podpisane przez nawet kilkadziesiąt organizacji społecznych - podkreślił prezydent.

"Lex Czarnek 2.0" zawetowane. Minister zawiedziony

Do decyzji prezydenta w rozmowie z Interią odniósł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Jestem zawiedziony, bo pan prezydent wychwalił ustawę w przemówieniu, w którym motywował weto, więc kompletnie nie rozumiem, o co chodzi - stwierdził minister edukacji i nauki.

- 10,5 mln ludzi zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość i pana prezydenta. I te 10,5 mln ludzi nie podpisało się pod tymi listami, więc kompletnie tego nie rozumiem. Nie wiem, zobaczymy. To są decyzje partyjne. Ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Powtarzam jednak, że był to poselski projekt ustawy, więc niech posłowie to komentują - zaznaczył Czarnek.

Sejm budzącą kontrowersje nowelizację ustawy Prawo oświatowe nazywaną "lex Czarnek 2.0" przegłosował w pierwszych dniach listopada. Zwiększa ona m.in. nadzór kuratora oświaty nad szkołami i utrudnia im współpracę z organizacjami pozarządowymi, co budzi sprzeciw wielu dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Za głosowało 230 posłów, przeciw 220, a 4 wstrzymało się od głosu. Z klubu PiS przeciwko ustawie głosował tylko jeden poseł - Zbigniew Ziobro.

Poprzednią nowelizację - nazywaną "lex Czarnek" - Andrzej Duda zawetował na początku marca 2022 roku.

