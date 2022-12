Ekspert o wybuchu w Komendzie Głównej Policji. "Zabrakło wyobraźni"

Najbardziej na rękę jest to Federacji Rosyjskiej, która wprowadza destabilizację. Można by to było uznać nawet za pewien rodzaj prowokacji, aby stosunki między Polską a Ukrainą były zachwiane i nie wzbudzały już takiego zaufania, jak było wcześniej - powiedział w TOK FM o wybuchu w Komendzie Głównej Policji, ekspert Collegium Civitas ds. terroryzmu i terroru kryminalnego - Andrzej Mroczek.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl