Detaliczne ceny benzyny w EU bez podatków. Polska w czołówce

"Sytuację na rynkach paliwowych Europy skrupulatnie śledzi Komisja Europejska. Co tydzień KE publikuje informacje o średnich cenach detalicznych głównych gatunków paliw w państwach członkowskich Unii. Te statystyki obejmują także ceny netto paliw, czyli po odliczeniu wszelkich podatków i opłat. Na podstawie tych unijnych statystyk Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) opracowuje co miesiąc własne zestawienia dotyczące cen paliw w UE" - wyjaśnił portal Wyborcza.biz.

REKLAMA

Ze statystyk POPiHN (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego) wynika, że cena benzyny w Polsce (95) i oleju napędowego (ON) należą do najniższych w Europie. Wpływa na to m.in Tarcza Antyinflacyjna, tj. niższa od lutego 2022 stawka podatku VAT, a także obniżona akcyza.

Zupełnie jednak zmienia się odbiór cen, jeśli przyjrzymy się cenie netto bez akcyzy i podatku VAT. Wówczas okaże się, że polskie ceny benzyny są jednymi z najwyższych w europie. Sprawdzamy, gdzie tkwi haczyk.

Ceny rosną, zamiast spadać, w czym tkwi haczyk? Chodzi o marże

Rok temu, jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę, ceny netto benzyny 95 na tle rynku europejskiego, były korzystne. Plasowały się na poziomie 90 proc. średniej unijnej. Oznacza to, że były niższe niż przeciętnie w Unii.

"A po obcięciu stawki VAT (wprowadzeniu Tarczy Antyinflacyjnej — przyp. redakcji) szybko zaczęło się to zmieniać. Już w lutym cena netto benzyny 95 w Polsce zrównała się z unijną średnią, a w maju była o 8 pkt proc. wyższa od unijnej średniej. W efekcie już przed wakacjami ceny netto ("z rafinerii") benzyny okupowały górę europejskiej stawki" - zauważa "Wyborcza".

Także sytuacja na rynku — podsumowana pod koniec listopada przez portal Business Insider — powinna działać na korzyść niższych cen. Portal zwrócił uwagę, że staniała baryłka ropy naftowej na nowojorskiej giełdzie (78 dol.) i była najtańsza od września. Równocześnie umocniła się polska waluta i kosztowała 4,55 zł, a jeszcze miesiąc wcześniej kurs przekraczał 5 zł.

"Zawsze podkreśla się, że to właśnie od notowań giełdowych ropy i dolara w głównej mierze zależą ceny paliw" zauważył BI.

Pomimo sprzyjających wskaźników rynkowych benzyna na stacjach jednak ciągle drożeje.

"To oznacza tłuste marże w hurtowniach paliw, zdominowanych przez Orlen" - wyjaśnia "Wyborcza".

Wyjaśnienia Orlenu, promocje na stacjach

Kierowcy są niezadowoleni z rosnących cen, a do opinii publicznej zaczęła przedostawać się informacja o spadających cenach ropy i wysokich cenach netto na tle Europy.

W odpowiedzi PKN Orlen przygotował kampanię reklamową, w której przekonywał, że poslkie ceny są najniższe w Europie.

"Ktoś tu kradnie! Dane KE wskazują, że pomijając obciążenie podatkowe, cena benzyny w Polsce należy do najwyższych w Europie. Wszystko przez nadzwyczajnie wysoką, naliczaną przez Orlen marżę. Panie Obajtku, co Pan na to?" - zapytał mimo to na Twitterze redaktor naczelny tygodnika "Najwyższy czas".

Są też stacje, które w czasie rosnących cen przygotowują promocje cenowe benzyny. To też powoduje, że pojawiają się pytania o to, jak stacje stać na przygotowywanie tak dużych obniżek.

Źródła: Wyborcza.pl, Business Insider