Ślisko na drogach i chodnikach. Prezydent Białegostoku apeluje o odwołanie zajęć w szkołach

W woj. warmińsko-mazurskim panują bardzo trudne warunki na drogach - po nocnych opadach deszczu jest na nich lód, mimo że pracuje cały sprzęt do zimowego utrzymania dróg. Dochodzi do wielu kolizji, auta mają problem z podjazdami pod wzniesienia. Śliskie są też chodniki.

REKLAMA

Na drogach krajowych pracuje we wtorek rano 71 jednostek, które posypują ulice, po drogach wojewódzkich jeździ 59 jednostek sprzętu. "W Olecku solarki mają problem z podjazdami pod wzniesienia, ślizgają się ich tylne koła, pod własnym ciężarem się zsuwają" - powiedział PAP dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Daniel Węgrodzki.

"Szklanka" na Podlasiu

To bardzo trudny poranek w północno-wschodniej Polsce. Popadało, a to co opada na jezdnie błyskawicznie zamarza. Bardzo ślisko jest w samym Białymstoku, ale też na krajowych trasach. Jak podała GDDKiA w Podlaskiem z gołoledzią walczy 60 solarek, ale i tak jest ciężko. Na DK19 w okolicach Bielska Podlaskiego samochody - głównie ciężarowe - mają problem z pokonywaniem wzniesień. Podobna sytuacja jest na tej samej trasie w pobliżu Siemiatycz. Niestety doszło też do wypadku.

Na S8 z Zambrowa do Białegostoku w miejscowości Gosie Małe zderzyły się dwie ciężarówki - ranne są dwie osoby i zablokowana jezdnia w kierunku Białegostoku. Są wyznaczone objazdy drogami lokalnymi oraz przez Zambrów, Łomżę i Jeżewo Stare.

Po godzinie 7 rano prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, przekazał, że wystąpił z apelem o odwołanie zajęć w szkołach. "Zaapelowałem do dyrektorów szkół, aby z uwagi na trudną sytuację komunikacyjną odwołali zajęcia dydaktyczne w szkołach. Dzieciom, które dotrą do szkół zostanie zapewniona opieka wychowawcza w świetlicach" - poinformował Truskolaski.

Ślisko w Warszawie

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków także i w Warszawie pojawiła się gołoledź. Służby oczyszczania całą noc pracują, aby złagodzić jej skutki. Działania Zarządu Oczyszczania Miasta objęły równolegle ulice i tereny dla pieszych. Od godz. 22 do 6.30 posypywane były jezdnie, dzięki czemu utrzymana została ciągłość kursowania autobusów miejskich. 170 posypywarek swoimi działaniami objęło 1600 km dróg. Nie mamy sygnałów, aby występowała na nich śliskość wynikająca z oblodzenia.

Równolegle na tych terenach dla pieszych, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, pracują ekipy porządkowe. Ich zadanie to przeciwdziałanie i likwidacja śliskości, w pierwszej kolejności na kładkach i schodach, przystankach, a także w miejscach, gdzie ruch pieszych jest największy, np. dojściach do metra i 4400 przystankach. W sumie do posypania piaskiem i solą mają aż 3,5 mln m kw. terenów.