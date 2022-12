Nie milkną echa ubiegłotygodniowej eksplozji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. W poniedziałek podczas konferencji prasowej w Oławie premier Mateusz Morawiecki został zapytany o ewentualną dymisję komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Jak powiedział, w tej sprawie "prowadzone są bardzo dokładne analizy, które mają doprowadzić do szybkiego wyciągnięcia wniosków". - Tak, żeby minister spraw wewnętrznych, żebym ja mógł to ocenić i żebyśmy mogli podjąć w związku z tym odpowiednie decyzje - mówił.

Natomiast szef MSWiA Mariusz Kamiński napisał w poniedziałek na Twitterze, że "w związku z sytuacją dot. ukraińskiego prezentu dla gen. Szymczyka gotowość przyjazdu do Polski i spotkania wyraził szef MSW Ukrainy D. Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem. Jednoczenie, ucinając spekulacje medialne, wykluczam dymisję Komendanta Głównego Policji" - podkreślił. A we wtorek Kamiński poinformował, że odpowiedzialny za przekazanie prezentu szefowi KGP, zastępca szefa ukraińskiej DSNS został zawieszony.

Sprawę komentowała w "Poranku Radia TOK FM" była policjantka a teraz polityczka - Magdalena Sroka. - Bardzo ciężko mi się na to patrzy. Dla mnie jest to sytuacja całkowicie nie do zaakceptowania. To, że doszło do takiego wydarzenia, jest porażką. I myślę, że dla całej policji, całego środowiska, jest wydarzeniem trochę ośmieszającym tą formację - oceniła Magdalena Sroka.

Szefowa Porozumienia dodała, że policjanci, z którymi w ostatnich dniach rozmawiała, mają takie samo zdanie. - Tak czysto po ludzku współczuję panu komendantowi, bo rzeczywiście jest to sytuacja, do której nie powinno dojść, ale doszło do niej nie ze względu na pecha, tylko ze względu na zaniedbania - oceniła.

Według byłej policjantki niewyobrażalnym błędem było niesprawdzenie prezentów przywiezionych z Ukrainy. - To jest tak kuriozalna sytuacja, którą ciężko się tłumaczy. To nie do przyjęcia - stwierdziła rozmówczyni Jana Wróbla.

Czy komendant Szymczyk powinien podać się do dymisji? Zdaniem Magdaleny Sroki bezwzględnie tak.

- To jest sytuacja, w której komendant powinien podać się sam do dymisji, żeby zachować honor. To, co się stało, nie jest wytłumaczalne dla pierwszego oficera polskiej policji i nie jest to wytłumaczalne w ustach komendanta głównego. Proszę pamiętać, że jakiekolwiek wydarzenie z udziałem broni, do którego by doszło z udziałem zwykłego funkcjonariusza policji, kończy się dla niego zarzutami, postępowaniem dyscyplinarnym. Konsekwencjami, których komendant główny nie ponosi - podsumowała gościni TOK FM.

Sam szef policji o dymisji nie myśli. Jak stwierdził w rozmowie z TVP, nie zamierza rezygnować ze stanowiska, choć zawsze podporządkuje się decyzjom premiera i szefa MSWiA.

Wybuch w KGP. Prokuratura wszczęła śledztwo

W czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie zdarzenia mającego miejsce w budynku Komendy Głównej Policji. Dodał, że postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowaniu gwałtownego wyzwolenia energii, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w swoim komunikacie przekazało, że w środę o godz. 7.50 w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem Komendanta Głównego Policji doszło do eksplozji. "Eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dniach 11-12 grudnia bieżącego roku, gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb" - podało ministerstwo.

