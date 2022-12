38-latek przewrócił się na śliskim chodniku. Mężczyzna zmarł. Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie wypadku

W całym kraju panuje gołoledź. W Warszawie doszło do tragicznego wypadku. Na Pradze Północ 38-letni mężczyzna przewrócił się, uderzył głową o chodnik i zmarł na miejscu. Głos zabrał prezydent stolicy.

- Z moich informacji jasno wynika, że za ten fragment chodnika nie odpowiada miasto, tylko prywatny podmiot. Staramy się egzekwować, żeby również prywatne podmioty odśnieżały tam, gdzie są za to odpowiedzialne - powiedział Rafał Trzaskowski. Złożył też kondolencje rodzinie.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że ratusz odpowiada tylko za chodniki administrowane przez miasto, na przystankach, wejściach do metra albo po prostu tam, gdzie nie ma budynków np. przy parkach. - To razem jest 2,5 mln mkw, za które odpowiadamy. W związku z sytuacją, którą monitorujemy od wczoraj, wszystkie służby ruszyły do tego, żeby zabezpieczyć chodniki - powiedział.

- Ale oczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Radzimy sobie, jak możemy, jednak za bardzo dużą część chodników odpowiadają wspólnoty, właściciele - dodał prezydent Warszawy. Zaznaczył, że od rana miasto komunikuje o gołoledzi ale nie wszyscy wywiązują się z obowiązku sprzątania chodników. - Tam, gdzie za to odpowiadamy, robimy wszystko, żeby te miejsca były zabezpieczone. Chociaż oczywiście przy takiej pogodzie jak± mamy nie jest to łatwe - podkreślił.

Gołoledź. Bardzo trudna sytuacja w całym kraju

Wypadek na warszawskiej Pradze nie był jedynym tego typu, do jakiego doszło we wtorek w Polsce.

66-letni mężczyzna przewrócił się najprawdopodobniej na oblodzonej nawierzchni na chodniku na terenie zamkniętego osiedla we Włocławku i zmarł. Dokładny przebieg zdarzenia wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

Bardzo trudne warunki panują w całym kraju. Od poniedziałkowego wieczoru Szpitalny Oddział Ratunkowy słupskiego szpitala przyjął ponad 50 pacjentów z regionu z urazami, których doznali na oblodzonych chodnikach.

W Białymstoku po apelu prezydenta miasta znacząca część szkół odwoła lekcje. Zajęcia w szkołach odwołano też m.in. w województwie warmińsko-mazurskim: w gminie Ełk i w jednej ze szkół w Giżycku.