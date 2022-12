Oficer prasowa ełckiej policji Agata Kulikowska de Nałęcz poinformowała PAP, że w miejscu znalezienia zwłok pod nadzorem prokuratora pracują policjanci. - Wykonywane są nadal wszelkie niezbędne czynności - powiedziała policjantka. Zwłoki mężczyzny znaleziono około 300 metrów od szpitala wojskowego w Ełku o godz. 5.

REKLAMA

Pacjent - wszystko na to wskazuje - uciekł przez okno. Sala, w której przebywał, znajdowała się na parterze. Znaleziony pacjent to 73-letni mieszkaniec Ełku. W ostatnim czasie przeszedł on w szpitalu operację.

Rzecznik prasowy szpitala wojskowego w Ełku Andrzej Fudala powiedział PAP, że w związku z tym, że policja i prokuratura będą wyjaśniały wszelkie okoliczności, szpital nie będzie udzielał żadnych informacji.

Informację o tym zdarzeniu pierwsze podało radio RMF.