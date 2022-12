"Zależy mi na tym, żeby ten autyzm odczarować". ''Kolorowe ptaki'' - nowy serial Radia TOK FM

Agnieszka Kozieł jest mamą dorosłego już Borysa, który spełnia się w śpiewaniu. Chce być wokalistą, występuje na scenie, pisze własne piosenki. - Zależy mi na tym, aby ten autyzm odczarowywać, wyjaśniać, pokazywać, jak bardzo są to zwyczajni ludzie - ze swoimi emocjami, troskami. To jest po prostu inny człowiek, czasami bardziej wrażliwy, reagujący tak, a nie inaczej m.in. na określone bodźce. Człowiek, który ma swoje specyficzne zachowania. Tak jak my np. machamy w określonych sytuacjach nogami, on potrzebuje choćby zatrzepotać rękami. I to jest normalne, piękne, zwyczajne - mówi Agnieszka Kozieł. I apeluje: nie skreślajmy takich osób już na wstępie. Starajmy się zrozumieć i poznać.

W serialu "Kolorowe ptaki" opowiadamy o dzieciach i dorosłych w spektrum autyzmu. Jest wśród nich Monika, która diagnozę poznała jako dorosła. Jak mówi, całe dzieciństwo czuła się niezrozumiana i odtrącana. Dziś wie, jak jest i nie ma wątpliwości, że diagnoza była dla niej ważna.

Część rodziców po uzyskaniu diagnozy szuka wsparcia, gdzie się tylko da. Sprzedają samochody, mieszkania, działki, byle tylko "wyleczyć dziecko z autyzmu". A autyzm to nie choroba - to inna ścieżka rozwojowa. Ale "inna" nie znaczy "gorsza". Osoby w spektrum są bardzo różnorodne, mają różne potrzeby, różną wrażliwość, doświadczenia i pasje.

- Ile osób w spektrum, tyle sposobów odbierania świata - mówi w naszym serialu Beata Chrzanowska - Pietraszuk, psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta dzieci i rodzin. - W skrócie, można powiedzieć, że bardzo często odbierają świat bardziej albo zupełnie inaczej niż my - neurotypowi jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Czyli np. wiele osób w spektrum ma pewnego rodzaju nadwrażliwości bądź niedowrażliwości sensoryczne. I wtedy odbierają świat tak jak mogą, i działają tak, jak odebrały ten świat - mówi psycholożka.

W naszym serialu podaje przykład dźwięku, który dla większości z nas może być przyjemny, natomiast autysta może go odebrać jako przerażający albo niesłyszalny. - Wtedy zachowanie takiej osoby może być dla nas dziwne, niezrozumiałe, bo przecież słyszymy przyjemny dźwięk, a ona np. zaczyna krzyczeć. Tyle, że krzyczy, bo jest choćby przerażona - tłumaczy pani psycholog. Inny przykład? Zapach pączków - dla wielu z nas przyjemny, dla części osób w spektrum - niekoniecznie.

Serial "Kolorowe ptaki" opowiada o pięknych, ale i trudnych stronach spektrum. Staramy się odpowiedzieć na wiele pytań, choć oczywiście wiemy, że na wszystkie - odpowiedzieć się nie da. Bo każda osoba w spektrum - to inna historia, inny człowiek, inne doświadczenia. Mówimy o diagnozie, terapii, przedszkolu, szkole i życiu w samotności, gdy człowiek staje się dorosły. Rozprawiamy się też ze stereotypami i kłamstwami na temat spektrum autyzmu.

Kolejne odcinki serialu "Kolorowe ptaki" będę emitowane w Radiu TOK FM w dniach 28 - 30 grudnia oraz po Nowym Roku, czyli w dniach 3 - 4 stycznia 2023 r., zwykle po godz. 21:00.

Serial to sześć odcinków:

1. "Proszę uspokoić syna"

2. "Autyzm? To niemożliwe"

3. "Nauka latania"

4. "Pasja życia"

5. "Z głową w chmurach"

6. "Dorosły znaczy gorszy"

Emisja ostatniego odcinka nastąpi wyjątkowo po godz. 20:00, a tuż po programie - w ramach podsumowania cyklu - na antenie pojawi się wydanie specjalne audycji "Mikrofon TOK FM", które poprowadzi Anna Gmiterek-Zabłocka. Jak zawsze audycja ta będzie mieć interaktywny format - redakcja TOK FM zaprosi słuchaczki i słuchaczy do dzwonienia oraz udziału w dyskusji.

Wszystkie części serialu będą też dostępne dla subskrybentów TOK FM Premium, na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM - po ich premierze na antenie.

Anna Gmiterek-Zabłocka to na co dzień reporterka Radia TOK FM w Lublinie. Prowadzi audycję "Twój problem - moja sprawa" - program interwencyjny, w którym mówi o problemach i sprawach zgłaszanych przez słuchaczy. Porusza historie trudne, ciekawe, intrygujące, czasami śmieszne. Każdy problem próbuje rozwikłać. Audycja jest emitowana co sobotę o godz. 15:20. Była laureatką m.in. konkursu Grand Press oraz "Dziennikarz Medyczny Roku".