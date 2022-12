Zobacz wideo

Jak podkreśla Marian Banaś w komunikacie, do NIK napływają "liczne wnioski i zapytania" w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej połączenia PKN Orlen i Lotos S.A.

REKLAMA

"Jako Prezes NIK postanowiłem rozpatrzeć przesłane wnioski i zapytania w trybie pilnym" - podaje Banaś. Szef Izby informuje, że zwrócił się do Senatu o dostarczenie nagrań z posiedzenia połączonych komisji senackich, które dotyczyło fuzji Orlenu z Lotosem "oraz wszelkich dokumentów, ekspertyz i opinii będących w posiadaniu Senatu i jego organów, a dotyczących legalności i gospodarności przeprowadzonych transakcji".

O tym, że NIK ma zamiar prześwietlić kontrowersyjną fuzję obu spółek już wcześniej nieoficjalnie informowało Radio Zet.

Kontrowersyjna transakcja

Przypomnijmy, "Gazeta Wyborcza" ujawniła niedawno, że sprzedaży przez Orlen części Lotosu saudyjskiej spółce Saudi Aramco nie konsultowano pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Według ustaleń dziennika pominięto przepisy Ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Poza tym, bezpieczeństwa transakcji nie oceniał zobowiązany do tego Komitet Konsultacyjny.

Z kolei dziennikarze TVN24 dotarli do projektu umowy między Orlenem i Saudi Aramco. Z ustaleń stacji wynikało, że mogły się tam znaleźć bardzo niekorzystne dla polskiego koncernu zapisy finansowe, które pozwalałyby sprzedać Rafinerię Gdańską. Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale - jak podawało TVN24 - wiele na to wskazuje, między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen nie zaprzeczył tym zapisom.

- Cały ciąg zdarzeń i wątpliwości, które obserwujemy od momentu, gdy pan prezes Daniel Obajtek, w kontrowersyjnych okolicznościach, stał się prezesem Orlenu, aż do teraz, nie wygląda dobrze. To, z czym mamy do czynienia [wątpliwości wokół fuzji obu spółek i umowy z Saudi Aramco - red.] to wisienka na torcie tego wieloletniego procesu - komentował w TOK FM prof. Grzegorz Makowski z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz ekspert Forum Idei Fundacji Batorego.

Z kolei Piotr Woźniak, były prezes PGNiG, o sprzedaży części Lotosu spółce Saudi Aramco mówił w TOK FM następująco: "Po posiedzeniu komisji senackiej, na której wypowiadali się prawnicy, nabrałem przekonania, że rzeczywiście pominięto ustawę, której administracja nie miała prawa pominąć. Umowy zawarte z naruszeniem prawa zgodnie z cywilizacyjnymi zasadami i regulacjami europejskimi i polskimi są nieważne".