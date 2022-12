Melanie C nie wystąpi na "Sylwestrze Marzeń". Jest oświadczenie TVP. "Zaskoczenie"

Melanie C, dawniej gwiazda brytyjskiego zespołu Spice Girls, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie wystąpi na "Sylwestrze Marzeń" w Zakopanem. Artystka nie chce współpracować z TVP po tym, jak została poinformowana przez fanów o ideologicznej doktrynie szerzonej przez polską stację.

- W świetle informacji, na które zwrócono mi uwagę, a które nie są zgodne z poglądami społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce zgodnie z planem - w sylwestra. Mam nadzieję, że wkrótce tam wrócę. Mam nadzieję, że macie wspaniałe Święta Bożego Narodzenia i przyjmijcie najlepsze życzenia na 2023 rok - napisała gwiazda na swoim Twitterze, Instagramie i Facebooku.

Mel C zrezygnowała z Sylwestraz TVP. Komentarze internautów

Pod postem gwiazdy na Twitterze pojawiło się wiele słów poparcia dla jej ostatecznej decyzji. - Dziękujemy, że jesteś nie tylko dla nas, ale także przy nas. Kochamy Cię Melu. (...) Jestem z ciebie bardzo dumna, moja droga. Te małe rzeczy zmieniają świat. Dzięki - pisali fani.

Nie brakuje jednak również zarzutów skierowanych w stronę gwiazdy. - Mel C po prostu za mało pieniążków dostała. Kiedy Putin mordował w Czeczenii, Gruzji i na Ukrainie, ta Pani występowała w Petersburgu. Bosze, jacy ci artyści są żałośni.(...) Rosja lepiej płaci? Nie mieliście problemu z występami tam. (...) To oczywiście naiwność, ale może komuś zapali się czerwone światełko przed bezrefleksyjnym powielaniem komunikatu pani Mel. W Petersburgu i w Dubaju nic jej nie kolidowało z poglądami. Dopiero Zakopane uruchomiło klauzulę sumienia - czytamy pod wpisem artystki.

Mel C zrezygnowała z udziału w Sylwestrze Marzeń. Komentarz TVP

Po udostępnieniu przez artystkę wpisu, TVP usunęła ze swojej strony internetowej informacje dotyczące występu gwiazdy na "Sylwestrze Marzeń". Stacja również zamieściła komentarz.

- Melanie C jest jedną z wielu gwiazd tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką", która przyjęła zaproszenie i podpisała kontrakt z Telewizją Polską. Swoją obecność potwierdziła w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności, w którym podkreśliła, że jest podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzi w Zakopanem i będzie wspólnie z nami świętować powitanie Nowego Roku, a dziś - pod naciskiem internetowych komentarzy - niespodziewanie zrezygnowała z występu – czytamy na stronach tvp.pl. - Spółka z zaskoczeniem przyjęła informację o zmianie planów artystki. TVP przypomina, że Sylwester to koncert dla wszystkich, którzy chcą przywitać Nowy Rok przy dobrej zabawie. Zapraszamy 31 grudnia do Zakopanego i do TVP2 – dodano w informacji.

Sylwester Marzeń w Zakopanem

Podczas "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem już w najbliższą sobotę wystąpią m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Maja Hyży, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Sara James. Nie zabraknie też zespołów disco polo z Zenkiem Martyniukiem na czele. Impreza wystartuje 31 grudnia o godz. 20.00.