Ile pieniędzy wypada dać księdzu do koperty? Złe wieści dla Kościoła [SONDAŻ]

Uczestnicy sondażu, który na zlecenie Onetu przeprowadziła platforma analityczno-badawcza UCE RESEARCH, odpowiedzieli na pytanie, ile pieniędzy wypada włożyć do koperty księdzu, który przyjdzie po kolędzie. Aż 35 proc. respondentów stwierdziło, że nic, a 12,8 proc. badanych przyznało, że nie ma takiej kwoty, którą wypada dać. Na odpowiedź "ciężko powiedzieć" wskazało 7,7 proc. ankietowanych. Wynika z tego, że prawie połowa Polaków sceptycznie odnosi się do pomysłu dawania księżom kopert.

Pozostali respondenci zdecydowali się wskazać konkretne kwoty pieniędzy. Jak podaje Onet, 12,8 proc. wybrało odpowiedź "do 50 zł", 12 proc. – "równe 50 zł", 9,6 proc. – "od 81 do 100 zł", a 3,9 proc. -"od 51 zł do 80 zł". Tylko 3,2 proc. wskazało przedział kwot "od 101 do 150 zł", 2 proc. – "od 151 do 200 zł", a 1 proc. - "powyżej 200 zł".

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie Onetu metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH wśród 1016 dorosłych Polaków. Jak informuje portal, próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, zarobków, wykształcenia oraz regionu.