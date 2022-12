Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko aktorowi Jerzemu S.

Prokuratura skierowała do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko znanemu aktorowi - podało RMF FM. Według dziennikarzy tej stacji Jerzy S. chciał dobrowolnie poddać się karze, ale nie zgodzili się na to śledczy.

29 listopada aktor usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Po przedstawieniu zarzutów w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza Jerzy S. został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśnienia.

- Przede wszystkim przyznał się do tego, że prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu. Wynikało to z faktu, że był wcześniej umówiony z pewną osobą, która przypomniała mu o tym spotkaniu nagle, on zapomniał o tym spotkaniu, w związku z tym czując się dobrze po kilku godzinach od spożycia alkoholu, wsiadł do samochodu i jechał na to spotkanie - przekazał wówczas rzecznik prokuratury prok. Janusz Hnatko.

Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości Jerzemu S. grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

