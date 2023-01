Rewolucja na polskich drogach. To efekt zaostrzenia przepisów?

Według gazety "miniony rok był wyjątkowo bezpieczny na drogach i to praktycznie w każdym wymiarze". - Zmniejszyła się liczba wypadków, ofiar śmiertelnych oraz rannych, a także – co równie ważne – nietrzeźwych kierowców. Odkąd prowadzimy statystyki, liczba ofiar śmiertelnych spadła poniżej 2 tys., do łącznie 1883 osób – mówi "Rzeczpospolitej" Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - Widać po tym, jak zmniejszenie prędkości przełożyło się bezpośrednio na spadek śmiertelności – podkreśla.

Gazeta podaje, że "według wstępnych danych policji w ubiegłym roku doszło do 21 324 wypadków drogowych, czyli o blisko 1492 mniej niż w 2021 r. i aż o 2216 mniej niż dwa lata temu".

"Zginęły w nich 1883 osoby, co z kolei oznacza spadek ofiar śmiertelnych o 362, a w porównaniu ze stanem sprzed dwóch lat – o 608 osób. Jak zauważają policjanci, te dane pozwalają sądzić, że rodzima plaga, jaką jest jedna z najwyższych w Europie śmiertelność w wypadkach drogowych, maleje. Policjanci poprawę bezpieczeństwa wiążą z wolniejszą jazdą, bo – jak zaznaczają – przy mniejszej prędkości skutki wypadków są mniej tragiczne" – informuje dziennik.

Gazeta zwraca uwagę, że "to, że kierowcy zdjęli nogę z gazu, potwierdza również mniejsza skala praw jazdy odebranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym".

- W 2022 r. zatrzymaliśmy je blisko 29 tys. kierowców, a to o połowę mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. – zauważa Robert Opas.

"Rz" zastanawia się, "jak na tym tle wypadają piesi?". "Jak się okazuje, wypadków z ich udziałem było nieco więcej, jednak mniej osób straciło w nich życie – łącznie 451, a to o 67 mniej niż rok temu i o 178 niż przed dwoma laty" – informuje.