Joanna Kurska odchodzi z TVP. Szefowa "Pytania na śniadanie" w czwartek ma po raz ostatni spotkać się z zespołem

O odejściu Joanny Kurskiej z TVP spekulowano od tygodni. W środę Centrum Informacji TVP opublikowało komunikat, w którym informuje o zakończeniu współpracy na mocy porozumienia stron.

REKLAMA

"Telewizja Polska i Joanna Kurska potwierdzają, że rozwiązali umowę o pracę za porozumieniem stron. Misja Joanny Kurskiej jako szefowej "Pytania na śniadanie" zakończyła się sukcesem: odświeżeniem formatu, udanym liftingiem studia, zwiększeniem zarówno udziałów, jak i wolumenu widzów. Dotychczasowa formuła współpracy uległa jednak wyczerpaniu" - czytamy w komunikacie.

Według nieoficjalnych informacji w czwartek Kurska ma się spotkać ze swoim zespołem po raz ostatni.

"Kochani, w czwartek jestem ostatni dzień w pracy, zapraszam na pożegnanie po programie, chciałabym Was uściskać. To był wspaniały czas! Dziękuję i do zobaczenia - według doniesień opublikowanych przez "Gazetę Wyborczą" maila o takiej treści miała rozesłać do współpracowników "Pytania na śniadanie".

Kim jest Joanna Kurska?

Joanna Kurska (dawniej Klimek) z mediami związana jest od lat. Szefowanie "Pytaniem na śniadanie" było jej trzecim powrotem do Telewizji Publicznej.

Joanna Kurska ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, poza tym ma również dyplom studiów menadżerskich w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.

Po raz pierwszy pracę w TVP podjęła w 2007 r. Później pracowała m.in. w Super FM i Radiu Eska, Pracowała również w Polsacie. Do TVP wróciła w 2016 roku, gdy objęła wówczas stanowisko wicedyrektora biura koordynacji programowej. Niedługo potem została dyrektorką biur: programowego oraz marketingu. Z pracy w mediach publicznych zrezygnowała po tym, gdy na jaw wyszła jej prywatna relacja z ówczesnym prezesem TVP – Jackiem Kurskim.

- Zgodnie z najwyższym standardem etyki i profesjonalizmu dyrektor Joanna Klimek zakończyła pracę w telewizji ze względu na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim - napisano wówczas w oświadczeniu TVP.

Po odejściu z TVP Kurska pracowała w dziale marketingu PGNiG oraz w Netii.

W dniu, w którym Jacek Kurski został odwołany ze stanowiska prezesa TVP, Joanna Kurska otrzymała propozycję powrotu w szeregi pracowników telewizji publicznej.

- Nie chciałam pracować w TVP, dopóki jej prezesem był mój mąż. W nowej sytuacji przyjęłam propozycję przedstawioną mi przez prezesa - mówiła wówczas w rozmowie Wirtualnemedia.pl Joanna Kurska. Żona byłego już prezesa TVP dodała, że z przyjemnością przyjęła ofertę pracy w "Pytaniu na śniadanie", bowiem telewizja to jej "pasja i kompetencja".