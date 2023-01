PKP Intercity ogłosiło podwyżkę cen biletów. Ile zapłacimy za przejazd od 11 stycznia?

PKP Intercity tłumaczy, że podwyżka jest konieczna ze względu na "konieczności dostosowania taryfy do oferty konkurencji, a także rosnących kosztów działalności, w tym przede wszystkim wyższych cen energii elektrycznej".

REKLAMA

Jak podkreślono w komunikacie, w porównaniu do stycznia 2022 r. cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 62,18 proc. Spółka zwróciła też uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,5 proc., a także wysokie stopy procentowe.

Droższe bilety PKP Intercity

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika ceny biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów wzrosną średnio:

o 17,8 proc. dla przewozów Express InterCity Premium (EIP);

o 17,4 proc. w pociągach Express InterCity (EIC);

o 11,8 proc. w pociągach Twoje Linie Kolejowe (TLK);

średnio o 10 proc. wzrosną również ceny biletów odcinkowych.

Po raz pierwszy od 2016 r. zmieniają się też ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

Spółka przekazała także, że wydłuża się za to okres obowiązywania ofert Multiprzejazd i Multiprzejazd Max o kilka godzin, to jest do północy z czwartku na piątek, aby zwiększyć ich atrakcyjność.

Jak wynika z danych PKP Intercity, w 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 59 mln osób.

Posłuchaj: