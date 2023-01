"W najbliższych dniach czeka nas prawdziwy rollercoaster pogodowy. Od zachodu nad Polskę nasuwa się niż 'Axel', który w nocy ze środy na czwartek i w czwartek przyniesie przejściowe ocieplenie, pochmurną pogodę i spore opady deszczu" - podało IMGW na Twitterze.

Jak zastrzeżono, wraz z wędrującym niżem zwiększy się różnica ciśnienia i będzie mocno wiało.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wydał pierwsze ostrzeżenia przed niebezpieczną aurą.

I tak np. na południu województwa dolnośląskiego do czwartku do godz. 18.00 obowiązują alerty przed silnym wiatrem, który w porywach będzie osiągał 80 km na godz. Z kolei w zachodniej części województwa pomorskiego oraz na wschodzie i południowym wschodzie Zachodniopomorskiego synoptycy obowiązują ostrzeżenia, przed intensywnymi opadami deszczu. Do czwartku do godz. 12.00 spadnie go tam nawet 30 mm, czyli ponad połowa styczniowej normy opadów dla tego obszaru.

Temperatura jednak nie będzie zimowa, bo zarówno w nocy ze środy na czwartek, jak i w czwartek będzie znacznie powyżej zera. Na południowym zachodzie termometry pokażą nawet do 9 stopni C.

Pogoda. Wróci mróz

Jak informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej, za frontem chłodnym napłynie mroźne powietrze, a temperatura spadnie nawet do -9 stopni C na Suwalszczyźnie. Spodziewane są też opady deszczu i deszczu ze śniegiem w wielu rejonach północnej i wschodniej Polski. "Istnieje również ryzyko oblodzenia dróg i chodników" - przekazano.

W piątek 6 stycznia na wschodzie Polski utrzyma się mróz, pojawi się też więcej przejaśnień. A od zachodu - jak wskazują prognozy - będzie nasuwał się niż o imieniu "Benito" z aktywnym frontem ciepłym.

