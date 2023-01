Wymiar czasu pracy najłatwiej jest wyliczyć wtedy, gdy pracujemy od poniedziałku do piątku, po 8 godzin. Trudniej jest go wskazać, gdy zakład pracy działa w trybie ciągłym, a pracownikom dni wolne należą się nie tylko w weekendy czy w dni wskazane w ustawie jako święta. Po co ewidencjonować czas pracy i jak prawidłowo wyliczyć jego wymiar?

Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Wyborcza.pl